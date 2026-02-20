SKAG: Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με στοχευμένες δράσεις

Δύο ουσιαστικές χορηγικές πρωτοβουλίες υλοποίησε η SKAG στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενισχύοντας το έργο οργανισμών με έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσέφερε 600 ντοσιέ με λάστιχο στο Τμήμα Νεότητας του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τα οποία θα διανεμηθούν σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η δράση εντάσσεται στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που υλοποιεί ο οργανισμός σε σχολεία ανά τη χώρα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά. Μέσα από τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται η καλλιέργεια ενεργών και υπεύθυνων πολιτών από νεαρή ηλικία.

Παράλληλα, η SKAG προχώρησε στη διάθεση 40 κλασέρ γραφείου προς τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδας, ενισχύοντας την καθημερινή λειτουργία των γραφείων του. Η υποστήριξη αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της οργάνωσης και της διαχείρισης των διαδικασιών, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων για την εκπλήρωση των ευχών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η SKAG επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της στην κοινωνική προσφορά, επενδύοντας σε δράσεις που δημιουργούν θετικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

