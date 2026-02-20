search
20.02.2026
20.02.2026 08:14

SKAG: Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με στοχευμένες δράσεις

20.02.2026 08:14
Δύο ουσιαστικές χορηγικές πρωτοβουλίες υλοποίησε η SKAG στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενισχύοντας το έργο οργανισμών με έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσέφερε 600 ντοσιέ με λάστιχο στο Τμήμα Νεότητας του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τα οποία θα διανεμηθούν σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η δράση εντάσσεται στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που υλοποιεί ο οργανισμός σε σχολεία ανά τη χώρα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά. Μέσα από τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται η καλλιέργεια ενεργών και υπεύθυνων πολιτών από νεαρή ηλικία.

Παράλληλα, η SKAG προχώρησε στη διάθεση 40 κλασέρ γραφείου προς τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδας, ενισχύοντας την καθημερινή λειτουργία των γραφείων του. Η υποστήριξη αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της οργάνωσης και της διαχείρισης των διαδικασιών, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων για την εκπλήρωση των ευχών παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η SKAG επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της στην κοινωνική προσφορά, επενδύοντας σε δράσεις που δημιουργούν θετικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ με ROTE 18,6% το 2025

Στο 1 δισ. ευρώ ο τζίρος της Βιομηχανίας Χάρτινης Συσκευασίας που απασχολεί 3.000 εργαζόμενους – Στα 200 εκατ. οι επενδύσεις την τελευταία τριετία

ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

LIFESTYLE

Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, η λαμπερή βραδιά και οι ξεχωριστές παρουσίες (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα έγινε Χόλιγουντ: 250 άτομα συνεργείο, τεχνητή βροχή στο λιμάνι και ο Μπραντ Πιτ στα σοκάκια του νησιού

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Και νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών για τη φονική έκρηξη, «ανήξερος» ο Τζιωρτζιώτης, τον διαψεύδουν μάρτυρες και στοιχεία (videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

