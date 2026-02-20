search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

20.02.2026 06:00

Guardian: H κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να χτίσει στρατιωτική βάση στη Γάζα

20.02.2026 06:00
gaza_0502_1920-1080_new
credit: AP

Στρατιωτική βάση χωρητικότητας 5.000 ατόμων σχεδιάζει να χτίσει η κυβέρνηση Τραμπ στη Γάζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian. 

Θα αποτελέσει επιχειρησιακή βάση της Διεθνής Δύναμης Σταθεροποίησης (International Stabilization Force – ISF), η οποία σχεδιάζεται ως πολυεθνικό στρατιωτικό σχήμα αποτελούμενο από χώρες που έχουν δεσμευθεί να συνεισφέρουν στρατεύματα. Η ISF εντάσσεται στο πλαίσιο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης, οργανισμού που προορίζεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας. Επικεφαλής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, με συμμετοχή στη διοίκηση και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Τι θα περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις

Για την κατασκευή της φέρεται να έχει επιλεχθεί έκταση στη νότια Γάζα, με χαμηλή βλάστηση. Θα περιλαμβάνει στρατιωτικό φυλάκο, 26 θωρακισμένους πύργους επιτήρησης σε ρυμουλκούμενες βάσεις, πεδίο βολής ελαφρών όπλων, καταφύγια και αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει εγκρίνει τη σύσταση προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, με αποστολή την ασφάλεια των συνόρων και τη διατήρηση της τάξης στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ISF θα αναλάβει επίσης την προστασία αμάχων και την εκπαίδευση και υποστήριξη «παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων».

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πλαίσιο κανόνων εμπλοκής της δύναμης σε περίπτωση εχθροπραξιών, νέων βομβαρδισμών από το Ισραήλ ή επιθέσεων της Χαμάς.

1 / 3