Νέα αστυνομική έρευνα στην πρώην κατοικία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, μία ημέρα μετά την πολύωρη ανάκρισή του

Νέα έρευνα στην πρώην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ διενήργησαν οι βρετανικές Αρχές, μία ημέρα μετά την 11ωρη ανάκριση στην οποία υπεβλήθη ως ύποπτος για «παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα», έπειτα από την αποκάλυψη των αρχείων Επστάιν που τον συνδέουν με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Μετά την ταραχώδη χθεσινή ημέρα, ο Άντριου επέστρεψε το βράδυ της Πέμπτης, στη νέα του κατοικία, στο ιδιωτικό καταφύγιο του βασιλιά Καρόλου, περίπου 185 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Παραμένει υπό έρευνα ο πρώην πρίγκιπας – Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, οι Αρχές έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση στη νέα κατοικία του έκπτωτου πρίγκιπα, αλλά συνεχίζουν να ερευνούν και το Royal Lodge, την πρώην κατοικία του με 30 δωμάτια κοντά στο Windsor Castle, όπου διέμενε δεκαετίες πριν εκδιωχθεί με βασιλική απόφαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη διάρκεια του πρωινού της Παρασκευής 20/2, μικρά φορτηγά χωρίς διακριτικά, που πιστεύεται ότι ανήκουν στην αστυνομία, εισέρχονταν στον χώρο.

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρίγκιπας παραμένει υπό έρευνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία.

