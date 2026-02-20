search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 00:17
ΚΟΣΜΟΣ

20.02.2026 22:59

Συναγερμός στο Παρίσι μετά από απειλητικά e-mails για εκρηκτικούς μηχανισμούς

20.02.2026 22:59
paris police

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στο κέντρο του Παρισιού, ύστερα από μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις κτιρίων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εκκενώθηκαν ο Πύργος και ο σταθμός Μονπαρνάς, καθώς και το κτίριο επιστημών του Sciences Po Paris. Όπως μεταδίδει η Le Figaro, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές και επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του BFMTV, τα απειλητικά μηνύματα εστάλησαν σε διάφορες αρχές και έκαναν λόγο για «απειλές ανατίναξης διαφόρων σημείων του Παρισιού».

Αντίθετα, ο Πύργος του Άιφελ δεν είχε εκκενωθεί μέχρι αργά το βράδυ.

Έρευνες με ειδικά κλιμάκια και σκύλους ανίχνευσης

Στο πλαίσιο των ελέγχων αναπτύχθηκαν ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, καθώς και σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον μία αναφορά για πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό καταγράφηκε γύρω στις 18:00 σε πολλαπλά σημεία της πρωτεύουσας.

Περίπου στις 21:30, οι έρευνες στο Sciences Po Paris δεν είχαν εντοπίσει κάποιο ύποπτο αντικείμενο, ενώ οι έλεγχοι στον Πύργο Μονπαρνάς συνεχίζονταν. Οι εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού.

Οι γαλλικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, εξετάζοντας την προέλευση και την αξιοπιστία των απειλών.

1 / 3