search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 13:57
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 12:53

Συνάντηση Μητσοτάκη με μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ – Συζήτησαν για ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις

20.02.2026 12:53
mitsotakis-gerousiastis

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μόραν. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα και στις επενδύσεις.

Ακόμη συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Από την αμερικανική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γερουσιαστές Κίρστεν Τζίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, Τζον Μπούζμαν, Ντεμπ Φίσερ, Γκάρι Πίτερς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, και ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

Κατά την τοποθέτησή του ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι «μια ευκαιρία να συζητήσουμε για το βάθος αυτής της σχέσης, η οποία παραδοσιακά έχει διακομματική στήριξη, και να εντοπίσουμε νέους τομείς συνεργασίας».

«Προσβλέπουμε στην εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας για να κάνουμε πολύ περισσότερα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, ζήτημα που έχω συζητήσει και με πολλές αμερικανικές εταιρείες. Μόλις επέστρεψα από την Ινδία, από τη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που ασφαλώς συνδέεται και με τα ενεργειακά. Σταματώ εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι» ανέφερε στον Μόραν ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί «χτύπησε» τώρα ο Δένδιας: Το καμπανάκι για τα γκάλοπ και το όριο του συνεδρίου για την ανάκαμψη από τα ποσοστά με… 2 μπροστά

Κασσελάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα γίνει συνιστώσα του Τσίπρα»

Τα κούλουμα φέρνουν πονοκέφαλο ακρίβειας στους βουλευτές της ΝΔ – Ανεξήγητες οι αυξήσεις  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
worldline-3
ADVERTORIAL

Η Worldline στην HORECA 2026: Ένας Κόσμος Πληρωμών, για κάθε επιχείρηση

adv–new-
ADVERTORIAL

Τελευταία παράσταση | Στο Εκκοκκιστήριο της Μαρίας Χασιώτη | Τετάρτη 25/2

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Αποκάλυψη σοκ για τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα – Χαμηλότερες κατά 46,2% από του δημοσίου 

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-7
ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν μπορεί να δέρνουν μόνο οι διαδηλωτές» – Ένταση και στη Μυτιλήνη

colorizer_O5EV_KhakiWhite_x_CarbonBlack
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμάζουμε το οικογενειακό ηλεκτρικό Omoda 5 (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 13:55
worldline-3
ADVERTORIAL

Η Worldline στην HORECA 2026: Ένας Κόσμος Πληρωμών, για κάθε επιχείρηση

adv–new-
ADVERTORIAL

Τελευταία παράσταση | Στο Εκκοκκιστήριο της Μαρίας Χασιώτη | Τετάρτη 25/2

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Αποκάλυψη σοκ για τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα – Χαμηλότερες κατά 46,2% από του δημοσίου 

1 / 3