Συνάντηση Μητσοτάκη με μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ – Συζήτησαν για ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μόραν.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα και στις επενδύσεις.

Ακόμη συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Από την αμερικανική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γερουσιαστές Κίρστεν Τζίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, Τζον Μπούζμαν, Ντεμπ Φίσερ, Γκάρι Πίτερς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, και ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος.

Κατά την τοποθέτησή του ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως είναι «μια ευκαιρία να συζητήσουμε για το βάθος αυτής της σχέσης, η οποία παραδοσιακά έχει διακομματική στήριξη, και να εντοπίσουμε νέους τομείς συνεργασίας».

«Προσβλέπουμε στην εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας για να κάνουμε πολύ περισσότερα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε τεχνολογικές υποδομές στην Ελλάδα, ζήτημα που έχω συζητήσει και με πολλές αμερικανικές εταιρείες. Μόλις επέστρεψα από την Ινδία, από τη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις και στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που ασφαλώς συνδέεται και με τα ενεργειακά. Σταματώ εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι» ανέφερε στον Μόραν ο πρωθυπουργός.

