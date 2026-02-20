Στις 6 Μαρτίου προγραμματίζει η NASA την εκτόξευση της αποστολής Artemis II γύρω από τη Σελήνη

Στις 6 Μαρτίου στοχεύει η NASA να γίνει η εκτόξευση της αποστολής Artemis II προς τη Σελήνη, καθώς ολοκληρώθηκε μια κρίσιμης σημασίας δοκιμή του πυραύλου.

Σε κάθε περίπτωση, αξιωματούχος της υπηρεσίας προειδοποίησε ότι η ολοκλήρωση των τελικών προετοιμασιών ενδέχεται να προκαλέσει νέα καθυστέρηση.

NASA teams successfully fueled the Artemis II rocket during tonight’s prelaunch test for the lunar mission.



Our Artemis experts will answer questions about the important milestone and next steps during a briefing tomorrow at 11am ET (1600 UTC). https://t.co/fVjFOmK5dy pic.twitter.com/WoWwYGm99T — NASA (@NASA) February 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η NASA μετέθεσε την αποστολή Artemis II για τον Μάρτιο, αφού ολοκλήρωσε μια δοκιμή προετοιμασίας εκτόξευσης που αποκάλυψε προβλήματα στη διαδικασία ανεφοδιασμού του τεράστιου πυραύλου Space Launch System. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη καθυστέρηση της αποστολής που θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σχεδίαζε να εκτοξεύσει τους τέσσερις αστροναύτες της Artemis II κάποια στιγμή μέσα στον μήνα, ανάλογα με τα αποτελέσματα μιας δοκιμαστικής αντίστροφης μέτρησης διάρκειας 49 ωρών στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα. Η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία εκτόξευσης σε αυτό το παράθυρο ήταν η 8η Φεβρουαρίου.

«Με την ολοκλήρωση της δοκιμής “wet dress rehearsal” σήμερα (Τρίτη), απομακρυνόμαστε από το παράθυρο εκτόξευσης του Φεβρουαρίου και στοχεύουμε στον Μάρτιο για την νωρίτερη δυνατή εκτόξευση της Artemis II», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

«Με περισσότερα από τρία χρόνια μεταξύ των εκτοξεύσεων του SLS, περιμέναμε πλήρως να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις. Ακριβώς γι’ αυτό πραγματοποιούμε τη δοκιμή wet dress rehearsal», πρόσθεσε.

Η δοκιμή “wet dress rehearsal” αναφέρεται σε μια τελική προσομοίωση πριν από την εκτόξευση, κατά την οποία ο πύραυλος φορτώνεται πλήρως με υγρά προωθητικά και πραγματοποιείται αντίστροφη μέτρηση, χωρίς όμως να εκτοξευθεί.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ένα από τα προωθητικά του πυραύλου, το υγρό υδρογόνο, παρουσίασε διαρροή από μικροσκοπικές συνδέσεις ενός συστήματος που ουσιαστικά λειτουργεί ως μεγάλος σωλήνας τροφοδοσίας καυσίμου προς τον SLS, σύμφωνα με τη NASA.

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II περιλαμβάνει τρεις Αμερικανούς αστροναύτες – τον Ριντ Γουάιζμαν, τον Βίκτορ Γκλόβερ και την Κριστίνα Κοχ – καθώς και έναν Καναδό αστροναύτη, τον Τζέρεμι Χάνσεν. Η αποστολή αναμένεται να αποτελέσει τη μακρύτερη επανδρωμένη πτήση στο Διάστημα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ και την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη από την εποχή του προγράμματος Apollo των ΗΠΑ, πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Its Close Now Humans Are Returning to the Moon After 54 Years Artemis II pic.twitter.com/xqUygObWPu — CurioSphereAI (@CurioSphereAI) February 20, 2026

Η Artemis II αποτελεί προάγγελο της προγραμματισμένης επανδρωμένης προσελήνωσης της NASA με την αποστολή Artemis III, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2028. Και αυτή η αποστολή θα χρησιμοποιήσει τον πύραυλο Space Launch System, με την κάψουλα Orion στην κορυφή, αν και για πρώτη φορά το διαστημόπλοιο Starship της SpaceX θα χρησιμοποιηθεί ως σεληνιακό σκάφος προσεδάφισης.

Διαβάστε επίσης:

«Εγώ στον ζωολογικό κήπο»: Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ανέβηκε στο Youtube

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος: Η Meta κατοχύρωσε πατέντα για…ψηφιακή «αθανασία» στα social media

Messenger: Τέλος η εφαρμογή desktop – Τι αλλάζει για τους χρήστες σε Windows και Mac