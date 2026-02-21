Αυλαία στη δίκη της «Χρυσής Αυγής» – Την Παρασκευή 27/2 η απόφαση στο Εφετείο

Την ερχόμενη Παρασκευή (27/2) στις 9 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθήνας για τη δίκη της «Χρυσής Αυγής» σε δεύτερο βαθμό, με συνδικάτα, φορείς, κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις να καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Εφετείο.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την ολοκλήρωση της τετραήμερης αγόρευσής της, πρότεινε την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων, όπως ακριβώς είχε κριθεί και σε πρώτο βαθμό, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «Εγκληματική οργάνωση με ναζιστική ιδεολογία. Αυτό ήταν το κίνητρό τους».

Με αφορμή τον δικαστικό επίλογο, ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη, Κώστας Παπαδάκης, έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο που περιέχει στατιστικά στοιχεία για τη δίκη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πλησιάζουμε στο τέλος της μεγαλύτερης σε διάρκεια δίκης στην ελληνική ιστορία, πεντέμισι χρόνια στον πρώτο βαθμό και σχεδόν τέσσερα στον δεύτερο. Είναι παράλληλα η πρώτη δίκη στον κόσμο που δικάζει τη ναζιστική εγκληματική βία μετά την δίκη της Νυρεμβέργης και, κατά συνέπεια, μια δίκη με στραμμένο το παγκόσμιο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των δημοκρατικών κοινωνιών και του αντιφασιστικού κινήματος, όσο και από την πλευρά εκείνων οι οποίοι επενδύουν στην ανοχή της ναζιστικής εγκληματικής βίας, καθώς βέβαια επιδιώκουν την επανανομιμοποίηση του ναζισμού στις χώρες που δεν είναι νόμιμος ακόμα και ως ιδεολογία και ως κόμμα. Είναι αναμφισβήτητα μια δίκη πολιτική με ευρύτατο ενδιαφέρον, αλλά όχι δίκη πολιτικής δίωξης.

Γιατί η δίκη είναι πολιτική, όπως και κάθε άλλη δίκη που διεξάγεται ή θα διεξαχθεί, εφόσον το ενδιαφέρον της είναι ευρύτερο από τα ατομικά διακυβεύματα των εννόμων αγαθών που έχουν πληγεί στην υπόθεση αυτή και αφορά συνολικά ευρύτατα και διαχρονικά την κοινωνία, διότι οι επιπτώσεις της είναι προφανείς. Πολιτική δίκη όμως δεν σημαίνει πάντα “πολιτική δίωξη”, όπως η άλλη πλευρά επιθυμεί πονηρά να ταυτίσει.

Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, επειδή είναι μια δίκη που εξαιτίας του αποτελέσματος της επιδρά στην κοινωνία, έχει οργανωθεί μετά από συνωμοσία των διωκτικών μηχανισμών εναντίον των κατηγορουμένων. Άλλωστε το Ποινικό Δίκαιο είναι και πρέπει να είναι Δίκαιο πράξεων και όχι προθέσεων και φρονημάτων, δίκαιο ευθύνης ατομικής και όχι συλλογικής, δίκαιο ευθύνης πραγματικής και όχι αντικειμενικής, δίκαιο ευθύνης ποινικής και όχι πολιτικής. Με αυτές τις αρχές διεξάγεται η δίκη, με αυτές τις αρχές αξιώνουμε από το δικαστήριο μια δίκαιη απόφαση.

Είναι λοιπόν και η δίκη με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια Εισαγγελική αγόρευση στην ιστορία του ελληνικού κράτους, τεσσάρων ημερών, η διάρκεια του πρώτου βαθμού ήταν από 20.04.2015 μέχρι 20.10.2020 και του δεύτερου βαθμού από 15.06.2022 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση 27.2.2026, και όσο πάει μετά».

Συνεχίζοντας ο κ. Παπαδάκης αναφέρει:

«Επίσης:

– Ο συνολικός αριθμός των δικασίμων πρώτου βαθμού ήταν 467 (τετρακόσιες εξηνταεπτά).

– Ο συνολικός αριθμός προγραμματισθεισών δικασίμων δεύτερου βαθμού ήταν 247 (διακόσιες σαρανταεπτά) και οι πραγματοποιηθείσες, κατά τις δικές μου σημειώσεις, πραγματικά 211 (διακόσιες ένδεκα) μέχρι και σήμερα.

– Ο αριθμός των μαρτύρων κατηγορίας που εξετάσθηκαν στον πρώτο βαθμό 144 (εκατόν σαραντατέσσερις) και τον δεύτερο βαθμό 121 (εκατόν εικοσιένας) (118 κλήθηκαν από τον Εισαγγελέα και τρεις κλήθηκαν από το δικαστήριο μετά από αιτήματα κατηγορουμένων).

-Ένας τεράστιος όγκος αμέτρητων, χιλιάδων αναγνωσθέντων εγγράφων και ιδίως ψηφιακού υλικού, που οι μετρήσεις το έφεραν στον πρώτο βαθμό σε 4 TerraByte, ίσως είναι και περισσότερα στον δεύτερο.

– Αριθμός μαρτύρων υπεράσπισης 69 (εξηνταεννέα) στον πρώτο βαθμό, 25 (εικοσιπέντε) στον δεύτερο.

– Αριθμός κατηγορουμένων αρχικά στον 1ο βαθμό 69 (εξηνταενιά), μείον 12 (δώδεκα) που αθωώθηκαν, 57 (πενηνταεπτά), μείον 7 (επτά) που παραγράφηκαν, διότι είχαν μόνο πλημμελήματα, 50 (πενήντα), μείον ένας θανών και 7 (εφτά) παραιτηθέντες από την έφεση, και φθάνουμε στους 42 (σαρανταδύο) στο τέλος του δεύτερου βαθμού.

– Από τους 42 απολογήθηκαν οι 23 (εικοσιτρείς), ενώ στον πρώτο βαθμό είχαν απολογηθεί 58.

Δώδεκα (12) κατηγορούμενοι από τους 42 πρότειναν στον δεύτερο βαθμό μάρτυρες υπεράσπισης και εξετάστηκαν συνολικά 25.

-Είκοσι δύο (22) από τους σαράντα δύο (42) κατηγορουμένους έφεραν και έγγραφα υπεράσπισης.

Είκοσι πέντε (25) από τους σαρανταδύο (42) κατηγορουμένους εκπροσωπούνται από συνηγόρους επιλογής τους και οι υπόλοιποι δεκαεπτά (17) από συνηγόρους νομικής βοήθειας.

Και στην παρούσα δίκη παρίστανται 25 (εικοσιπέντε) συνήγοροι επιλογής και 17 (δεκαεπτά) συνήγοροι Νομικής Βοήθειας.

-Ανάμεσα στα αναγνωσθέντα έγγραφα περιλαμβάνονται και 47 (σαρανταεπτά) αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις άλλων μελών, υποστηρικτών και στελεχών της Χρυσής Αυγής στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας έναντι 26 (εικοσιέξι) των οποίων είχε επιτραπεί η ανάγνωση στον πρώτο βαθμό.

Από άποψη κατηγοριοποίησης των μαρτύρων κατηγορίας, οι εξετασθέντες είναι : “προστατευόμενοι” μάρτυρες 5 (πέντε), επώνυμοι μάρτυρες – πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής 3 (τρεις), αστυνομικοί 18 (δεκαοκτώ), αυτόπτες μάρτυρες διαφόρων περιστατικών εγκληματικής βίας 42 (σαρανταδύο), παθόντες και συγγενείς παθόντων 28 (εικοσιοκτώ), θεσμική αυτοδιοικητικοί μάρτυρες 10 (δέκα), ερευνητές – δημοσιογράφοι 10 (δέκα), διανοούμενοι – πολιτικοί 5 (πέντε).

Από άποψη κατηγοριοποίησης, επίσης, οι 25 (εικοσιπέντε) εξετασθέντες μάρτυρες υπεράσπισης ήταν μάρτυρες χαρακτήρα και προσωπικότητας 18 (δεκαοκτώ), μάρτυρες ειδικών γνώσεων 2 (δύο) και μάρτυρες απόκρουσης των κατηγοριών 5 (πέντε).

Ο μέχρι σήμερα διανυθείς χρόνος των δικασίμων καταμερίζεται ως ακολούθως:

Για νομιμοποίηση, ενστάσεις και διαδικαστικά ζητήματα στην αρχή, συνεδριάσεις τέσσερις (4).

Για εξέταση μαρτύρων κατηγορίας, περιλαμβανομένων και των σχολιασμών τους, συνεδριάσεις εκατόν εξηνταεννιά (169).

Για ανάγνωση εγγράφων και επισκόπηση πειστηρίων και ψηφιακού υλικού, περιλαμβανομένων και των σχολιασμών τους, συνεδριάσεις εικοσιεννέα (29). Για εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης, περιλαμβανομένων και των σχολιασμών τους, συνεδριάσεις εννέα (9).

Τουλάχιστον τα 4/5 καθεμίας κατηγορίας από τους παραπάνω χρόνους έχουν αναλωθεί από τους συνηγόρους υπεράσπισης, και καλώς έγινε αυτό, διότι έπρεπε να υπηρετηθούν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων κατά γράμμα.

Για απολογίες κατηγορουμένων συνεδριάσεις δέκα (10), για την Εισαγγελική Πρόταση συνεδριάσεις τέσσερις (4) και για αγορεύσεις των οκτώ (8) συνηγόρων πολιτικής αγωγής συνεδριάσεις δέκα (10). Και για αγορεύσεις των 40 συνηγόρων υπεράσπισης δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις».

