Έξοδος τριημέρου Καθαράς Δευτέρας: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας (Video)

Αντιμέτωποι με καθυστερήσεις βρέθηκαν οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας στην ΠΑΘΕ, εξαιτίας των έργων στο Ακραίφνιο, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται το Σάββατο (21/02) από το 90ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Λαμία.
Οι εικόνες από το drone του Γιώργου Καβάλλα για το LamiaReport αποτυπώνουν και πάλι την ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών και των επιβατών τους.
Το απαγορευτικό για τα φορτηγά έληξε τη 1 το μεσημέρι, και η κίνηση ομαλοποιήθηκε έπειτα από ώρες.
