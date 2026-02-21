search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 21:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 17:26

Έξοδος τριημέρου Καθαράς Δευτέρας: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας (Video)

21.02.2026 17:26
kinisi-ethniki-odos-new

Αντιμέτωποι με καθυστερήσεις βρέθηκαν οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας στην ΠΑΘΕ, εξαιτίας των έργων στο Ακραίφνιο, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται το Σάββατο (21/02) από το 90ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι εικόνες από το drone του Γιώργου Καβάλλα για το LamiaReport αποτυπώνουν και πάλι την ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών και των επιβατών τους.

Το απαγορευτικό για τα φορτηγά έληξε τη 1 το μεσημέρι, και η κίνηση ομαλοποιήθηκε έπειτα από ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Τατόι: Επίθεση λύκου σε παρέα περιπατητών – Τι πρέπει να κάνουμε σε αντίστοιχη περίπτωση

Πολύνεκρη τραγωδία στην Κρήτη: Δύο ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών από βάρκες

Κακοκαιρία στον Έβρο: «Πνίγηκε» το Σουφλί, κλειστός ο δρόμος προς τη Δαδιά (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kipseli2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

kimberly gkilfoil- 886- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια – Του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

gewrgiadis_nikaia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω Νίκαια και όποιος με εμποδίσει θα υποστεί τον νόμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 21:51
kipseli2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

kimberly gkilfoil- 886- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

1 / 3