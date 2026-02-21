Η μεγαλύτερη λαγάνα και φέτος στο Περιστέρι – Οι εκδηλώσεις του Δήμου

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, διοργανώνουν και φέτος μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό αντάμωμα αφιερωμένο στα έθιμα της ημέρας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί η μεγαλύτερη λαγάνα που έχει παρασκευαστεί ποτέ, εντυπωσιακών διαστάσεων, η οποία θα καλύπτει πολλά τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει το ξεχωριστό σύμβολο της φετινής γιορτής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (στάση Μετρό «Ανθούπολη»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Την παρασκευή της μεγαλύτερης Λαγάνας θα αναλάβουν έμπειροι αρτοποιοί από τους Φούρνους της Γειτονιάς, χρησιμοποιώντας: 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά.

Στη διανομή θα συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες μερίδες σαρακοστιανών εδεσμάτων, λαγάνες και κρασί, σε μια εκδήλωση που θα κορυφωθεί με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, με την αγαπημένη μας Γωγώ Τσαμπά, συνοδεία του κλαρίνου του Νεκτάριου Κοκκώνη.

