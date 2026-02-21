search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 21:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 16:35

Η μεγαλύτερη λαγάνα και φέτος στο Περιστέρι – Οι εκδηλώσεις του Δήμου

21.02.2026 16:35
lagana2

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, διοργανώνουν και φέτος μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό αντάμωμα αφιερωμένο στα έθιμα της ημέρας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί η μεγαλύτερη λαγάνα που έχει παρασκευαστεί ποτέ, εντυπωσιακών διαστάσεων, η οποία θα καλύπτει πολλά τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει το ξεχωριστό σύμβολο της φετινής γιορτής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (στάση Μετρό «Ανθούπολη»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Την παρασκευή της μεγαλύτερης Λαγάνας θα αναλάβουν έμπειροι αρτοποιοί από τους Φούρνους της Γειτονιάς, χρησιμοποιώντας: 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά.

Στη διανομή θα συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες μερίδες σαρακοστιανών εδεσμάτων, λαγάνες και κρασί, σε μια εκδήλωση που θα κορυφωθεί με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, με την αγαπημένη μας Γωγώ Τσαμπά, συνοδεία του κλαρίνου του Νεκτάριου Κοκκώνη.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ρούτσι: «Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια το παιδί μου ήταν μαζί μου – Περίμενα να με πάρει τηλέφωνο και δεν με πήρε ποτέ»

Βιολάντα: Οριστικό λουκέτο στο κεντρικό εργοστάσιο που έγινε η φονική έκρηξη

Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένας (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kipseli2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

kimberly gkilfoil- 886- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός άνδρα στα δικαστήρια – Του επιτέθηκαν συγγενείς της πρώην συζύγου του

gewrgiadis_nikaia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω Νίκαια και όποιος με εμποδίσει θα υποστεί τον νόμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 21:51
kipseli2
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον άνδρα που επιτέθηκε στα δυο ΑμεΑ κορίτσια – Τι είδε ο ιατροδικαστής

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους

kimberly gkilfoil- 886- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές

1 / 3