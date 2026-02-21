search
ΚΟΣΜΟΣ

21.02.2026 00:07

Γαλλία: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση

Χειροπέδες πέρασαν οι γαλλικές αρχές σε δύο 16χρονος που φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση με στόχο πολυσύχναστο χώρο, όπως εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εισαγγελίας, ο ένας από τους δύο φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Όπως παραδέχθηκε στους ανακριτές, σκόπευε να αφαιρέσει όπλο, ενώ είχε ήδη προμηθευτεί χημικές ουσίες με σκοπό να πραγματοποιήσει δοκιμές ανάφλεξης στο σπίτι του. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε επηρεαστεί έντονα από εξτρεμιστική ιδεολογία τζιχαντιστικού χαρακτήρα.

Ο δεύτερος ανήλικος φέρεται να γνώριζε τα σχέδια του φίλου του και να ενθάρρυνε τις ακραίες αντιλήψεις του. Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία προσανατολίζεται στην άσκηση δίωξης για σύσταση εγκληματικής ομάδας με στόχο την προετοιμασία επιθέσεων κατά προσώπων.

Ζητήθηκε η προφυλάκιση του φερόμενου ως «αρχηγού», ενώ για τον δεύτερο προτείνεται η επιβολή δικαστικής επιτήρησης.

