Νάπολη: Πέθανε το 2χρονο αγόρι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

Το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης πέθανε σήμερα τα χαράματα. Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών, με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα απέτυχαν εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες το άτυχο αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, κατά την οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εισαγγελικής έρευνας, έγινε ένα τραγικό λάθος: η προς μεταμόσχευση καρδιά, μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη σε κουτί με ξηρό πάγο. Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο, το μόσχευμα ήταν “ένα κομμάτι πάγου”. Οι γιατροί, όμως, αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την μεταμόσχευση, διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή.

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά τη δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το μόσχευμα έφτασε στη Νάπολη «κατεστραμμένο από κρυοπαγήματα», έπειτα από διαδρομή άνω των 800 χιλιομέτρων από το Μπολτσάνο, μέσα σε ακατάλληλο δοχείο και χωρίς θερμόμετρο που να επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια έρευνας, ενώ έξι γιατροί έχουν τεθεί υπό επίσημη διερεύνηση για ενδεχόμενες ευθύνες.

Την Τετάρτη, επιτροπή παιδιάτρων έκρινε ότι η κατάστασή του «δεν ήταν συμβατή» με νέα μεταμόσχευση. Οι θεράποντες ιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι η παρατεταμένη υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενδέχεται να είχε επιβαρύνει ζωτικά όργανα, όπως οι πνεύμονες, το ήπαρ και οι νεφροί.

«Αν ο χρόνος της ελπίδας έχει τελειώσει, τότε αρχίζει ο χρόνος της ευθύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πετρούτσι, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια ζητεί πρόσβαση σε όλα τα σχετικά ιατρικά έγγραφα.

Η μητέρα του παιδιού, Πατρίτσια Μερκολίνο, είχε απευθύνει έκκληση ακόμη και στον Πάπα, ζητώντας βοήθεια για τον γιο της.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας της Ιταλίας, Οράτσιο Σκιλατσί, υπογράμμισε ότι «πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφηνιστεί τι συνέβη».

«Το οφείλουμε στο παιδί, στην οικογένεια, αλλά και σε όλους τους Ιταλούς», ανέφερε, τονίζοντας πως η χώρα διαθέτει «ένα εξαιρετικό εθνικό σύστημα υγείας», το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται με επιτυχία ακόμη και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες δεν πρέπει να χάσουν την εμπιστοσύνη τους.

Διαβάστε επίσης:

«Είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία»: Ο Μακρόν χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Punch το πιθηκάκι: Η IKEA δωρίζει αμέτρητα λούτρινα στον ιαπωνικό ζωολογικό κήπο

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Η OpenAΙ αποκαλύπτει την ύποπτη δραστηριότητα του 18χρονου δράστη στο ChatGPT