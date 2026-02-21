search
21.02.2026 17:05

Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε χωριό της βορειοδυτικής χώρας

21.02.2026 17:05
negeria11

Ενοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 38 ανθρώπους την χθεσινή νύκτα σε χωριό της πολιτείας της Ζαμφάρα στο βορειοδυτικό τμήμα της Νιγηρίας που πλήττεται από την δράση των τζιχαντιστών ισλαμιστικών οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στην Δυτική Αφρική, αλλά και τοπικών ένοπλων οργανώσεων που σκοτώνουν τους κατοίκους των χωριών και πυρπολούν τα σπίτια αφού τα λεηλατήσουν.

Ο απολογισμός των 38 νεκρών προέρχεται από τις τοπικές αρχές, αλλά αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για 50 νεκρούς.

Ο νιγηριανός στρατός έχει αναπτυχθεί στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια για να αντιμετωπίσει την δράση των ένοπλων οργανώσεων, χωρίς εμφανές αποτέλεσμα, ενώ ούτε οι απόπειρες συμφιλίωσης μέσω μέτρων περί αμνηστίας ή χρηματικής αποζημίωσης έχουν φέρει αποτέλεσμα.

Η αναζωπύρωση των επιθέσεων των τζιχαντιστών και των τοπικών ένοπλων ομάδων τους τελευταίους μήνες προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των ΗΠΑ που πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις κατά των τζιχαντιστών σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές ανήμερα των Χριστουγέννων στις πολιτείες Ζαμφάρα και Σοκότο.

Το κύμα των τζιχαντιστικών επιθέσεων στην Νιγηρία έχει προκαλέσει από το 2009 τον θάνατο περισσότερων των 40.000 ανθρώπων.

