search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 17:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 15:43

Τέμπη: Συγκίνηση για το τριετές μνημόσυνο της Χρύσας, της Αναστασίας και της Θώμης Πλακιά

21.02.2026 15:43
tempi

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στο Καστράκι το τριετές μνημόσυνο για τα τρία κορίτσια που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη Πλακιά τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου, με την παρουσία των γονέων, των αδελφών, συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου, που θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων για το πένθος τους και τον αγώνα τους για δικαίωση.

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένας (Photos)

Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν 15χρονο και τρεις 16χρονους – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Φρίκη στην Κυψέλη: Άνδρας εισέβαλε σε σπίτι και βίασε ΑμεΑ – Η μητέρα τον κυνήγησε με μαχαίρι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Επίθεση λύκου σε παρέα περιπατητών – Τι πρέπει να κάνουμε σε αντίστοιχη περίπτωση

ka8ara_deftera_aetos
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα φυσήξει, θα φυσήξει»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. στους οδηγούς για την …Καθαρά Δευτέρα

iran-epithesi-ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν – «Θέμα χρόνου μία επίθεση»

negeria11
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε χωριό της βορειοδυτικής χώρας

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κάλεσμα Φορισιέ στις χώρες της Ε.Ε. για κοινή απάντηση στην ομοβροντία των νέων δασμών του Τραμπ – Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 17:22
likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Επίθεση λύκου σε παρέα περιπατητών – Τι πρέπει να κάνουμε σε αντίστοιχη περίπτωση

ka8ara_deftera_aetos
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα φυσήξει, θα φυσήξει»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. στους οδηγούς για την …Καθαρά Δευτέρα

iran-epithesi-ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν – «Θέμα χρόνου μία επίθεση»

1 / 3