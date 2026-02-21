Τέμπη: Συγκίνηση για το τριετές μνημόσυνο της Χρύσας, της Αναστασίας και της Θώμης Πλακιά

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στο Καστράκι το τριετές μνημόσυνο για τα τρία κορίτσια που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη Πλακιά τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου, με την παρουσία των γονέων, των αδελφών, συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου, που θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων για το πένθος τους και τον αγώνα τους για δικαίωση.

