BAFTA 2026: Απόψε η λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων – Οι υποψηφιότητες και τα φαβορί

Απόψε θα γίνει η λαμπερή τελετή απονομής των BAFTA Film Awards 2026, που θα μεταδοθεί στις 21:00 από τα Novacinema1 & Novastars στην Ελλάδα. Τη λαμπερή βραδιά παρουσιάζει ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ.

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another» και το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) συνεχίζουν την κυρίαρχη πορεία τους στην κούρσα των βραβείων μετά και την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA 2026.

Το «One Battle After Another» ηγείται με 14 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ταινία του Άντερσον μπήκε στη λίστα των υποψηφιοτήτων με μεγάλη δυναμική, έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ με 16 αναφορές στη μακρά λίστα, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, οι 14 υποψηφιότητες αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ, μετά το «Gandhi» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο, το οποίο είχε συγκεντρώσει 16 το 1983.

Το «Sinners» εξασφάλισε 13 υποψηφιότητες, με τον Ράιαν Κούγκλερ να διεκδικεί τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B Jordan) απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η γεννημένη στο Μάντσεστερ, Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), είναι υποψήφια για το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Marty Supreme» με 11 υποψηφιότητες το καθένα. Ο Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) θα «μονομαχήσουν» για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τζος Σαφντί (Josh Safdie) διεκδικούν το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Τα «Frankenstein» και «Sentimental Value» συγκέντρωσαν από οκτώ υποψηφιότητες, ενώ το «Bugonia» (του Γιώργου Λάνθιμου) και η έκπληξη του βρετανικού box office «I Swear» απέσπασαν από πέντε. Άλλες βρετανικές παραγωγές με αξιοσημείωτη παρουσία είναι τα «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion», που εξασφάλισαν από τρεις υποψηφιότητες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής

«28 years later»,

«The Balld of Wallis Island»

«Bridget Jones: Mad About the Boy»

«Die My Love»

«H Is for Hawk»

«Hamnet»

«I Swear»

«Mr Burton»

«Pillion»

«Steve»

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού

«The Ceremony» – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer

«My Father’s Shadow» – Akinola Davies Jr, Wale Davies

«Pillion» – Harry Lighton

«A Want in Her» – Myrid Carten

«Wasteman» – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία:

«It Was Just an Accident»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sirāt»

«The Voice of Hind Rajab»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«2000 Meters to Andriivka»

«Apocalypse in the Tropics»

«Cover-Up»

«Mr Nobody Against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Σκηνοθεσία

«Bugonia» – Γιώργος Λάνθιμος

«Hamnet» – Chloé Zhao

«Marty Supreme» – Josh Safdie

«One Battle After Another» – Paul Thomas Anderson

«Sentimental Value» – Joachim Trier

«Sinners» – Ryan Coogler

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Elio»

«Little Amélie»

«Zootropolis 2»

Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία

«Arco»

«Boong»

«Lilo & Stitch»

«Zootropolis 2»

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear – Kirk Jones

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key

Bugonia – Will Tracy

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Pillion – Harry Lighton

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet



Α’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Καλύτερο Καστ (σύνολο)

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Καλύτερο Μοντάζ

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Κοστούμια

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Μακιγιάζ

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Μουσική

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Εφέ

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

