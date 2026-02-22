search
22.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

22.02.2026 17:31

Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

22.02.2026 17:31
Η Κομισιόν σε μια επίσημη τοποθέτηση μετά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς, τονίζει πως «η συμφωνία είναι συμφωνία».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις».

Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί πλήρη διαύγεια σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τον νόμο για τις διεθνείς έκτακτες οικονομικές εξουσίες.

Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη «δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς» διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές και ορίζεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ του Αυγούστου 2025.

Η Επιτροπή θα μεριμνά πάντα για την πλήρη προστασία των συμφερόντων της ΕΕ. Οι εταιρείες και οι εξαγωγείς της ΕΕ πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου.
Η συμφωνία είναι συμφωνία. Ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος ΗΠΑ, η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις.

Ειδικότερα, τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις των δασμών πέραν του σαφούς και συνολικού ανώτατου ορίου που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Οι δασμοί είναι φόροι που αυξάνουν το κόστος τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, όπως επιβεβαιώνουν σαφώς πρόσφατες μελέτες.

Όταν εφαρμόζονται με απρόβλεπτο τρόπο, οι δασμοί είναι εγγενώς αποσταθεροποιητικοί, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα στις παγκόσμιες αγορές και δημιουργούν περαιτέρω αβεβαιότητα στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή και συνεχή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση. Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς συνομίλησε με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ και τον υπουργό Εμπορίου Χάουρντ Λούτνικ.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μείωση των δασμών, όπως προβλέπεται στην κοινή δήλωση.

Προτεραιότητα της ΕΕ είναι η διατήρηση ενός σταθερού και προβλέψιμου διατλαντικού εμπορικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως παγκόσμιος πυλώνας για το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες.

Η ΕΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο των ολοκληρωμένων και φιλόδοξων εμπορικών συμφωνιών «μηδενικών δασμών» σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του ανοικτού, βασισμένου σε κανόνες εμπορικού συστήματος».

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 19:28
