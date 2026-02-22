Παναθηναϊκός – Η ανάρτηση με νόημα του Χέιζ – Ντέιβις: «Σκουριασμένος, εκτός φόρμας, με 4 ώρες ύπνο, αντί για δικαιολογίες βρίσκεις τον τρόπο»

Ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις όχι μόνο βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο Final 8 αλλά έφτασε στο σημείο να κατακτήσει τον τίτλο του MVP του τελικού της Κρήτης και να είναι κομβικός για την κατάκτηση του τροπαίου από τους «πράσινους».

Μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μια ανάρτηση όπου μέσα σε λίγες λέξεις αποτύπωσε τα όσα έζησε τα τελευταία 24ωρα μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Με Τζετ Λαγκ. Σκουριασμένος. Εκτός φόρμας. Με 4 ώρες ύπνο. Μπορείς είτε να βρεις δικαιολογίες, είτε να να βρεις τον τρόπο…», έγραψε με νόημα ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

Jetlagged.

Rusty.

Out of Shape.

4 Hours of Sleep.



You can either find excuses or find a way..



February 22, 2026

