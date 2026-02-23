search
23.02.2026 21:08

Διαδικτυακός «πόλεμος» Καρανίκα – Πολάκη: «Είσαι πραξικοπηματίας και ξεφτιλισμένος», «Αξίζεις το φτύσιμο»

Διαδικτυακός «πόλεμος» με… χοντράδες και «γαλλικά» ξέσπασε μεταξύ του Νίκου Καρανίκα και του Παύλου Πολάκη, μετά από μια ανάρτηση του πρώτου σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας την περασμένη Πέμπτη.

Η… σπίθα άναψε όταν ο Νίκος Καρανίκας πήρε ανοιχτά το μέρος του Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι τη βία ασκούν «συνδικαλιστές τραμπούκοι που δεν έχουν επιχειρήματα».

Η εν λόγω δήλωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος αποκάλεσε τον Νίκο Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» και τον κατηγόρησε ότι «γλείφει» τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης άφησε αιχμές για την επαγγελματική δραστηριότητα του Νίκου Καρανίκα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ο Νίκος Καρανίκας, από την πλευρά του, απάντησε χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συκοφαντικούς, προσθέτοντας, όμως, ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά «γιατί είμαι αριστερός».

Ο ίδιος περιέγραψε τον Παύλο Πολάκη ως «για λύπηση» και υποστήριξε για τον βουλευτή ότι, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη.

Ακόμη, ο Νίκος Καρανίκας αποκάλεσε τον Παύλο Πολάκη «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο».

