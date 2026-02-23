Μεξικό: Η επόμενη μέρα μετά τη δολοφονία του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» -Φόβοι για σφοδρά αντίποινα των καρτέλ

Η εξουδετέρωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», του πιο καταζητούμενου άνδρα στο Μεξικό και ηγέτη του τρομερού καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG), σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις τελευταίες δεκαετίες στον πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

The CJNG (Jalisco New Generation Cartel) is setting vehicles and public buses on fire in Guadalajara, Mexico. pic.twitter.com/JBj78U1XYT February 22, 2026

Ωστόσο, η είδηση του θανάτου του «Ελ Μέντσο» έρχεται συνοδευόμενη από σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα της χώρας και την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στο Μεξικό.

Η επιχείρηση και η εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Ελ Μέντσο, που είχε εξελιχθεί σε μια από τις πιο επικίνδυνες φιγούρες του παγκόσμιου υποκόσμου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή σε περιοχή της Ταπάλπα στην πολιτεία Χαλίσκο, στο κεντρικό δυτικό Μεξικό.

Η σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των μελών του καρτέλ κατέληξε στο θάνατο του 59χρονου πρώην αστυνομικού και ηγέτη του καρτέλ, καθώς και στον θάνατο τεσσάρων υποστηρικτών του καρτέλ.

Η επιχείρηση, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τις ειδικές δυνάμεις του Μεξικού, συνδυάστηκε με αεροπορικές επιδρομές από την Μεξικανική Πολεμική Αεροπορία και την Εθνική Φρουρά, ενώ κατασχέθηκαν πολυάριθμα όπλα, εκτοξευτές ρουκετών και θωρακισμένα οχήματα.

🚨 BREAKING: Attacks breakout throughout Puerto Vallarta, Jalisco after the Mexican military killed Nemesio Oseguera Cervantes, aka “El Mencho,” the leader of the Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) pic.twitter.com/qpSqdrCOU3 — Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 22, 2026

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία μετά την στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στη χώρα, για τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Μεξικού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αφότου ένοπλοι απέκλεισαν αρκετούς δρόμους και πυρπόλησαν επιχειρήσεις στις πολιτείες Χαλίσκο, Μιτσοακάν, Γκουαναχουάτο, Πουέμπλα και Σιναλόα.

Αντίποινα από το καρτέλ CJNG -Οδηγίες στους Αμερικανούς, έντρομοι οι τουρίστες

Αμέσως μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ CJNG αντέδρασε με σφοδρότητα. Στη διάρκεια της ημέρας, καταγράφηκαν επιθέσεις σε πολλούς τομείς της πολιτείας Χαλίσκο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, δρόμοι φράχθηκαν και διαδηλώσεις βίας εκδηλώθηκαν κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2 — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

Μάλιστα, κυβερνήτες και τοπικές αρχές σε πολλές περιοχές ανακοίνωσαν έκτακτα μέτρα ασφαλείας και σύσταση για παραμονή στις οικίες.

Στην Πουέρτο Βαγιάρτα, δημοφιλή τουριστική περιοχή της Χαλίσκο, χιλιάδες τουρίστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω της έντασης, ενώ πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις να βρουν καταφύγιο στα σπίτια οι πολίτες τους που βρίσκονται στις περιοχές Χαλίσκο, Ταμαουλίπας και σε επιμέρους περιοχές άλλων πολιτειών όπως Γκερέρο και Νουέβο Λεόν.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η βία των καρτέλ στο Μεξικό

Η συνεργασία του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Η DEA (Υπηρεσία Ναρκωτικών των ΗΠΑ) είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον «Ελ Μέντσο» ως έναν από τους πιο επικίνδυνους και βίαιους διακινητές ναρκωτικών, με τον ίδιο να ηγείται του καρτέλ CJNG, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και φεταμυλίνης προς τις ΗΠΑ.

Το καρτέλ CJNG είναι μία από τις πιο δυναμικές εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο και ανταγωνίζεται το καρτέλ Σινταλόα για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και τη διανομή φαρμάκων όπως το φεντανύλ, το οποίο έχει προκαλέσει εκατομμύρια θύματα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, παρά τη στρατηγική επιτυχία του Μεξικού, η βία των καρτέλ παραμένει ανησυχητική. Οι επιθέσεις εξακολουθούν να πλήττουν τη δημόσια ασφάλεια, με τις ένοπλες συγκρούσεις να είναι καθημερινότητα στην Χαλίσκο και άλλες περιοχές.

