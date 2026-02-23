search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 13:31

Ρέθυμνο: Είδαν τους αστυνομικούς και πέταξαν την κοκαΐνη από το μπαλκόνι

peripoliko new

Στον εισαγγελέα για κατοχή ναρκωτικών αναμένεται να οδηγηθούν τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, που συνελήφθησαν, χθες Κυριακή, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το patris.gr, όλα άρχισαν όταν ο 41χρονος, ο 26χρονος, ο 22χρονος και μία 22χρονη άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

Στη θέα του περιπολικού, οι νεαροί πέταξαν από το μπαλκόνι συσκευασίες με ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και τα συνέλλεξαν, διαπιστώνοντας πως πρόκειται για τρεις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 37,5 γραμμάρια κοκαΐνης και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη τους.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

