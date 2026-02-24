search
24.02.2026 10:20

Cosmote TV:  Στην πλατφόρμα το… παρακλάδι του «Yellowstone», το «Madison» με Michelle Pfeiffer και Kurt Russell

Η  σειρά νεογουέστερν «The Madison» της Paramount+  είναι πλέον προσβάσιμη και από την Cosmote TV και αποτελεί μια νέα ιστορία στο επικών διαστάσεων σύμπαν του «Yellowstone». Η μόνη σύνδεση με την πατριαρχική οικογένεια των Ντάντον και του απέραντου ράντσου τους είναι η κοιλάδα της Μοντάνα.  

Ο  Τέιλορ Σέρινταν και η Paramount θέτουν στο επίκεντρο της  υπόθεσης  μια συγκινητική περιπέτεια θλίψης αλλά και σύνδεσης μιας οικογένειας από τη Νέα Υόρκη με τις ανοιχτές πεδιάδες του ποταμού Μάντισον στην κεντρική Μοντάνα. Πιθανόν να είναι η πρώτη φορά που ο δημιουργός της επικής σειράς βάζει ως κύριο δομικό υλικό της πλοκής το πένθος μιας γυναίκας και δεν το χρησιμοποιεί  για να υπογραμμίσει μια ακόμη πατριαρχική φιγούρα σαν εκείνη του Τζόν Ντάντον.

Διότι στο παρακλάδι του «Yellostne» η Στέισι Κλάιμπερν είναι μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη η οποία μετακομίζει στην κοιλάδα του ποταμού Μάντισον της Μοντάνα έπειτα από μία αεροπορική τραγωδία εξαιτίας της οποίας θρηνεί την απώλεια του συζύγου της, Πρέστον.  Τους δύο κεντρικούς ήρωες της σειράς κάνουν οι Μισέλ Φάιφερ και Κέρτ Ράσελ.

«Η Μισέλ Φάιφερ έχει το ταλέντο να προσδίδει σε κάθε ρόλο συναισθηματικό βάθος, αυθεντικότητα και χάρη»  είχε πει για την διακεκριμένη ηθοποιό (Όσκαρ για τις «Επικίνδυνες σχέσεις» και Χρυσή Σφαίρα για τις «Σχέσεις παθους») είχε πει  ο συνδιεύθων σύμβουλος της Paramount Global και διευθύνων σύμβουλος της Showtime/MTV Entertainment studios, Κρις Μακάρθι. «Είναι η ιδανική προσωπικότητα για το νεότερο κεφάλαιο του σύμπαντος του «Yellowstone» του Τέιλορ Σέρινταν, το «The Madision»».

Το «The Madison» διαφοροποιείται επίσης και σε δύο στοιχεία της αφήγησης του σε σχέση με το το «Yellowstone». Η δράση μοιράζεται ως ένα σημείο ανάμεσα στην άγρια φύση και τον ανοιχτό ορίζοντα της Μοντάνα και την κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη.

Επίσης για πρώτη φορά η πλοκή δεν έχει να κάνει με ζητήματα εξουσίας και επιβολής ισχύος με απώτερο σκοπό την ιδιοκτησία γης,  αλλά με ανθρώπινη διασύνδεση και την απώλεια.

