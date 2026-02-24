ΗΠΑ: Κυκλώνας-βόμβα με ρεκόρ χιονόπτωσης παραλύει τη βορειοανατολική ακτή, η Νέα Υόρκη επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Νέα Υόρκη προσπαθεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα που έπληξε τη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ και ενδέχεται να χαρακτηριστεί «κυκλώνας-βόμβα», αφήνοντας πίσω της ιστορικά ύψη χιονιού, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι από το Μέριλαντ έως το Μέιν βρέθηκαν αντιμέτωποι με απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ακυρώσεις πτήσεων και συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας.
Η καταιγίδα προκάλεσε εντυπωσιακά ύψη χιονόπτωσης. Στο Γουόρικ του Ρόουντ Άιλαντ καταγράφηκαν πάνω από 92 εκατοστά χιονιού, ενώ στην πρωτεύουσα Πρόβιντενς το ύψος έφτασε τις 33 ίντσες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του 1978.
Στο Central Park της Νέας Υόρκης το χιόνι έφτασε τα 48 εκατοστά, ενώ στο Central Islip του Λογκ Άιλαντ, καθώς και στο Somerset και το Berkeley της Μασαχουσέτης, καταγράφηκαν έως και 79 εκατοστά.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 19 τοποθεσίες σε πέντε Πολιτείες κατέγραψαν χιονόπτωση άνω των 61 εκατοστών, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του φαινομένου.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για συνθήκες «whiteout», με ισχυρούς ανέμους και εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα. Ο μετεωρολόγος Φρανκ Περέιρα εξήγησε ότι η καταιγίδα ενδέχεται να πληροί τα κριτήρια «κυκλώνα-βόμβας», καθώς αναμένεται πτώση της βαρομετρικής πίεσης κατά τουλάχιστον 24 millibars μέσα σε 24 ώρες.
Στη Μασαχουσέτη, η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο Ναντάκετ, φτάνοντας τα 133,6 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ριπές επιπέδου τυφώνα σημειώθηκαν σε ολόκληρο το Κέιπ Κοντ.
Οι κυβερνήτες επτά Πολιτειών κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλαν περιορισμούς στις μετακινήσεις. Περίπου 660.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Μασαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.
Περισσότερες από 5.800 πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, με τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας να καταγράφουν τα σοβαρότερα προβλήματα.
Το μετρό της Νέας Υόρκης λειτουργεί πλέον σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση τη γραμμή του Staten Island, η οποία παραμένει ανενεργή. Οι επιβάτες καλούνται να αναμένουν καθυστερήσεις, κυρίως σε υπαίθριες διαδρομές.
Τα λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια με περιορισμούς, ενώ τα μεγάλα αρθρωτά οχήματα παραμένουν εκτός κυκλοφορίας. Η Long Island Rail Road αναμένεται να επαναλειτουργήσει περιορισμένα από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ τα δρομολόγια προς τα βόρεια και ανατολικά προάστια θα αποκαθίστανται σταδιακά. Στο Νιου Τζέρσεϊ, οι περισσότερες σιδηροδρομικές και λεωφορειακές γραμμές παραμένουν σε αναστολή.
Το πρόγραμμα έκτακτης πρόσληψης εκχιονιστών του Δήμου Νέας Υόρκης προκάλεσε αρχικά σύγχυση λόγω γραφειοκρατικών απαιτήσεων, ωστόσο περίπου 1.500 άτομα έχουν ήδη προσληφθεί για την απομάκρυνση του χιονιού.
Η απόφαση του δημάρχου να ανοίξουν τα σχολεία την Τρίτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως στο Staten Island, όπου τοπικές αρχές και η ένωση εκπαιδευτικών εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού. Πολλοί προαστιακοί δήμοι διατήρησαν τα σχολεία κλειστά.
Παρά τις δυσκολίες, αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν στον καθαρισμό των πεζοδρομίων, σε μια προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα μετά την «ιστορική» κακοκαιρία.
