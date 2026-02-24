search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 12:18
ΚΟΣΜΟΣ

24.02.2026 10:28

Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε υπαίθρια αγορά κοντά στο Ισφαχάν – Τέσσερις νεκροί (videos)

iran_helicopter_new

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (24/2) μετά από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών στο κεντρικό Ιράν.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της Χομεϊνισάχρ, η οποία βρίσκεται κοντά στην μεγαλούπολη Ισφαχάν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρθηκε σε «τεχνική βλάβη».

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά.

Οι αρχές επισημαίνουν τακτικά τις δυσκολίες εφοδιασμού με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των απαρχαιωμένων αεροσκαφών σε κατάσταση πτήσης.

Την περασμένη εβδομάδα ένα αμερικανικής κατασκευής F-4 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην αεροπορική δύναμη του Ιράν συνετρίβη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν κυβερνήτη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

