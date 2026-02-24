Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε υπαίθρια αγορά κοντά στο Ισφαχάν – Τέσσερις νεκροί (videos)

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (24/2) μετά από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών στο κεντρικό Ιράν.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της Χομεϊνισάχρ, η οποία βρίσκεται κοντά στην μεγαλούπολη Ισφαχάν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρθηκε σε «τεχνική βλάβη».

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά.

Iranian Army training helicopter crashed in Dorcheh, Khomeini Shahr (Isfahan Province), inside a wholesale fruit and vegetable market compound.



Both the pilot and co-pilot were killed.



No confirmed reports of additional casualties on the ground. pic.twitter.com/vYYiXZjA8Y February 24, 2026

Οι αρχές επισημαίνουν τακτικά τις δυσκολίες εφοδιασμού με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των απαρχαιωμένων αεροσκαφών σε κατάσταση πτήσης.

Την περασμένη εβδομάδα ένα αμερικανικής κατασκευής F-4 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην αεροπορική δύναμη του Ιράν συνετρίβη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν κυβερνήτη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Διαβάστε επίσης:

Έλληνες στο Μεξικό: «Δεν το έχουμε ζήσει τόσο έντονα, είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας»

Δυτική Όχθη: Νέα διεθνής κατακραυγή κατά του Ισραήλ – 20 χώρες καταδικάζουν τη «de facto προσάρτηση»

«Αναίμακτος» σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν