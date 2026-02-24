Καναπεδάκια με κράκερ, ταραμοσαλάτα και μίγμα ελιάς –πιπεριάς

Ένας διαφορετικός τρόπος παρουσίασης των σαρακοστιανών εδεσμάτων, απλός και εντυπωσιακός, που δεν απαιτεί από εσάς προσπάθεια, παρά μόνο διάθεση για δημιουργία. Μικρά καναπεδάκια από κράκερ ολικής αλέσεως με πλούσια στρώση σπιτικής ταραμοσαλάτας που στολίζονται με μίγμα από ελιές, πιπερίτσες τουρσί και αρωματικά βότανα.

Υλικά για τη Συνταγή

120 γραμμάρια κράκερ ολικής αλέσεως

200 γραμμάρια σπιτική ταραμοσαλάτα

Για το αρωματικό μίγμα(topping)

½ φλιτζάνι πράσινες ελιές , εκπυρηνωμένες και κομμένες σε φέτες

6 πιπερίτσες πράσινες τουρσί, ψιλοκομμένες

1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 χούφτα άνηθο, ψιλοκομμένο

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Χυμό από ½ λεμόνι

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1.Αρχικά ετοιμάστε το αρωματικό μίγμα, ανακατεύοντας όλα τα υλικά σε ένα μικρό μπολάκι.

2.Αλείψτε τα κράκερ με μια γεναιόδωρη ποσότητα ταραμοσαλάτας, σχηματίζοντας στο κέντρο του κάθε κράκερ μια λακούβα, σαν φωλίτσα.

3.Γεμίστε το άνοιγμα με το μίγμα topping και απλώστε τα κράκερ- φωλίτσες σε μια πιατέλα παρουσίασης.

Συμβουλή

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κράκερ με μικρά παξιμαδάκια (ντάκους) που θα βρέξετε ελαφρά ή δίσκους από την λαγάνα, που θα κόψετε με κουπ πατ, και θα τους ψήσετε ελαφρά στην τοστιέρα.

