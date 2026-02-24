search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τασούλας και η αγάπη του για τους… ποιητές

Ο Κώστας Τασούλας στις τρεις ομιλίες που έκανε στα Ιωάννινα στις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης επιστράτευσε τρεις ποιητές, τον Ελύτη, τον Καβάφη και τον Παλαμά.

«Η ποίηση ενώνει τους Έλληνες από την εποχή του Ομήρου», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το απέδειξε με τον πλέον έντονο τρόπο:

Από τον Παλαμά αξιοποίησε το χρέος προς τις προηγούμενες, αλλά και τις επόμενες γενιές («Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι και οι νεκροί»), από τον Καβάφη αρκετούς στίχους από το ποίημα «Εκόμισα εις την τέχνην» και από τον Ελύτη το «άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι στις 18 Μαρτίου κλείνουν 30 χρόνια από την εκδημία του Ελύτη. Να ετοιμάζεται άραγε για άλλη μια ομιλία επικαλούμενος στίχους του ποιητή;

