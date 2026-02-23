Χαρταετό με τον 13χρονο γιο του πέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με τον 13χρονο γιο του, Μαρίνο, πέρασε την Καθαρά Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πατέρας και γιος πέταξαν χαρταετό και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει! Καλή Σαρακοστή από τον Μαρίνο και εμένα!».

Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει! Καλη Σαρακοστή από τον Μαρίνο και εμένα! 🪁 pic.twitter.com/03jJctUOU5 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 23, 2026

