Χαρταετό με τον 13χρονο γιο του πέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τον 13χρονο γιο του, Μαρίνο, πέρασε την Καθαρά Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Πατέρας και γιος πέταξαν χαρταετό και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει! Καλή Σαρακοστή από τον Μαρίνο και εμένα!».
Διαβάστε επίσης:
O Κώστας Μπακογιάννης πέταξε χαρταετό με τη Σία Κοσιώνη και τον γιο τους
Χάρης Δούκας: Οι ευχές από τον Λόφο του Φιλοπάππου και το ραντεβού για το 2027
Οι σοφιστείες του Γεραπετρίτη για την αναθεώρηση και μία ατυχής απάντησή του στον Βενιζέλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.