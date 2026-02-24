Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Στις 11:30 σήμερα θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

