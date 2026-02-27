Τα κορίτσια ηλικίας 13-15 ετών στην Ευρώπη έχουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού στον κόσμο

Τα έφηβα κορίτσια στην Ευρώπη έχουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού στην ηλικιακή τους ομάδα σε όλο τον κόσμο, ενώ ένας στους επτά εφήβους σε όλη την ήπειρο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα δεδομένα, βασισμένα σε ανάλυση του ΠΟΥ, δείχνουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο για να διατηρήσει την ιδιότητά της ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής καπνού στον κόσμο έως το 2030 και αποκαλύπτουν «ιδιαίτερα ανησυχητικές» τάσεις στη χρήση καπνού μεταξύ των γυναικών και των νέων.

Τέσσερις στις 10 ενήλικες καπνίστριες σε όλο τον κόσμο – περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες – ζουν στην Ευρώπη, ενώ 4 εκατομμύρια έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών σε όλη την ήπειρο χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού.

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και το άτμισμα, η Ευρώπη έχει την υψηλότερη συχνότητα χρήσης από εφήβους, με 14,3% παιδιά ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών. Μεταξύ των ενηλίκων, η Ευρώπη έχει τη δεύτερη υψηλότερη συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, μετά την Ασία.

Η χρήση καπνού προκαλεί περίπου 1,1 εκατομμύριο θανάτους σε όλη την Ευρώπη κάθε χρόνο.

Ο Δρ. Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε ότι χωρίς «ταχεία δράση» η Ευρώπη θα παραμείνει η περιοχή με τις χειρότερες επιδόσεις έως το 2030 και ότι τα υψηλά ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ των παιδιών ήταν αποτέλεσμα της στόχευσης της βιομηχανίας στους νέους.

«Έχουμε την ευθύνη να αλλάξουμε πορεία τώρα: να προστατεύσουμε τους νέους από τον εθισμό στη νικοτίνη, να αποτρέψουμε την παρέμβαση της βιομηχανίας στην πολιτική υγείας και να επιβάλουμε τους κανονισμούς που θα αποτρέψουν μια ζωή με βλάβες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν», δήλωσε ο Κλούγκε.

«Τα κορίτσια στην Ευρώπη, ηλικίας 13 έως 15 ετών, έχουν πλέον τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καπνού στην ηλικιακή τους ομάδα οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας σκόπιμης στρατηγικής της βιομηχανίας που στοχεύει τους νέους με αρωματισμένα προϊόντα και εξελιγμένο μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία και η Ολλανδία αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να αντιδράσουν ρυθμίζοντας νέα προϊόντα, απαγορεύοντας γεύσεις και περιορίζοντας τη διαφήμιση. Κάθε χώρα σε αυτήν την περιοχή θα πρέπει να κάνει το ίδιο, για να προστατεύσει τις μελλοντικές γενιές.»

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει σχετική μείωση κατά 30% στη χρήση καπνού μεταξύ ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, και με ποσοστό 13% έχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού σε όλη την Ευρώπη, μετά το Τουρκμενιστάν και την Ισλανδία.

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών είχαν νόμους απαγόρευσης του καπνίσματος που κάλυπταν όλους τους δημόσιους χώρους και μόνο το ένα τέταρτο είχε απαγορεύσεις στη διαφήμιση προϊόντων καπνού.

Η Kristina Mauer-Stender, περιφερειακή σύμβουλος για τον έλεγχο του καπνού στον ΠΟΥ Ευρώπης, δήλωσε: «Δεκαετίες προόδου διατρέχουν κίνδυνο, εκτός εάν οι πολιτικές συμβαδίζουν με ένα ταχέως εξελισσόμενο τοπίο νικοτίνης. Η εφαρμογή των ίδιων ισχυρών εργαλείων ελέγχου του καπνού σε νέα και αναδυόμενα προϊόντα είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τους νέους και να διατηρήσουμε τα οφέλη για τη δημόσια υγεία».

