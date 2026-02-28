Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη (Video)

Ένταση ξέσπασε πριν από λίγο στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Τα επεισόδια σημειώνονται έξω από το ΥΜΑΘ επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Τα επεισόδια πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα σε αγνώστους οι οποίοι αποκόπηκαν από την πορεία και αστυνομικούς, ενώ σημειώθηκε χρήση μολότοφ και αντίστοιχα χημικών και κροτίδων λάμψης.

Διαβάστε επίσης:

Νέες κατασχέσεις 5,6 τόνων ακατάλληλων τροφίμων από την Περιφέρεια Αττικής

Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα στο συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία (Video)

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Συνελήφθη άνδρας με αεροβόλο στην Αθήνα (Video)