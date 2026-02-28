Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη: 13 προσαγωγές και 5 συλλήψεις ανηλίκων – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους, μετρό και ΟΑΣΘ (Video/Photos)

Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί και σε είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα, για τη θλιβερή επέτειο των τριών ετών, από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στη Θεσσαλονίκη ήδη πλήθος κόσμου συρρέει στο κέντρο -το κάλεσμα ήταν για τις 12.00 στο άγαλμα Βενιζέλου- εκεί όπου ορίστηκε η συγκέντρωση και μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει πορεία. Το παρών δίνουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, από διάφορους φορείς και συλλογικότητες.

Ήδη από τις 10.00 περίπου και μετά, η Τροχαία προχωρεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις όσον αφορά την κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους.

Πέντε συλλήψεις πριν το συλλαλητήριο

Συνολικά από τις αστυνομικές αρχές έγιναν 13 προσαγωγές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πριν το συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για κροτίδες, στην περιοχή του ΟΣΕ καθώς και τους κέντρου της Θεσσαλονίκης. Όλοι τους είναι ανήλικοι.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των κινητοποιήσεων η τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Από ώρα 10.00, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα:

Από ώρα 10.00 σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Γ’ Σεπτεμβρίου, Τσιμισκή, Αγγελάκη, Καρ.Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή, Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης, το Σάββατο (28-02-2026), από ώρα 06.00 και μέχρι την 06:00 ώρα της Κυριακής (01-03-2026), δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

-Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

-Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Στεφ. Δραγούμη.

Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π.Βυζουκίδου.

Γ΄Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.

Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

Μοναστηρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Μιχ. Καλού.

Μιχ. Καλού, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

Δημ. Μαργαροπούλου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Κοντζέ.

Αγίων Πάντων, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

Υπαίθριους χώρους στάθμευσης εντός εγκαταστάσεων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς».

Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των καταστημάτων τους, με αφορμή τις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα (28/2) στην πόλη, για την θλιβερή επέτειο τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη. Παράλληλα προτείνει στάση εργασίας (11.00 με 14.00) για να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.), στο πλαίσιο της κύριας αποστολής τους για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, θα λάβουν τα απαραίτητα αστυνομικά μέτρα με σκοπό την αποτροπή εκδήλωσης εκνόμων ενεργειών ή συμπεριφορών.

Οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, να ξεκινήσουν στις 10:30 π.μ.

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας, παρακαλούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις, όπως μεριμνήσουν για την ασφάλεια των καταστημάτων τους, με όλα τα ενδεδειγμένα μέσα, καθώς και για την απομάκρυνση εξωτερικά αυτών πάσης φύσεων υλικών ή απορριμμάτων, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν και μπορεί να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές και φθορές.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στις εμπορικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα για την απόδοση δικαιοσύνης και την εγγύηση της ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών, δίνοντας το παρών στις απεργιακές κινητοποιήσεις με ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 11:00 έως τις 14:00».

Στάση Εργασίας στον ΟΑΣΘ – Πως θα λειτουργήσει το μετρό

Σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους και έως τις 9.00 και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας τους προχωρούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, με αφορμή την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Με αυτή την κινητοποίηση, συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) για την ίδια ημέρα.

Όπως σημειώνει το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ σε ανακοίνωσή του, την ημέρα της στάσης εργασίας, τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.



Όσον αφορά τη λειτουργία του μετρό, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 10.00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Επίσης, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Ακυρώθηκαν οι σημερινές παραστάσεις του ΚΘΒΕ

Οι προγραμματισμένες για σήμερα (28/2) παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ακυρώθηκαν, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και το Σωματείο Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού ΚΘΒΕ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει κηρυχθεί, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

