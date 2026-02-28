search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:59
28.02.2026 14:51

Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα στο συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία (Video)

28.02.2026 14:51
Επεισόδια σημειώνονται αυτή τη στιγμή στην Πλατεία Συντάγματος κατά την ολοκλήρωση του μεγάλου συλλαλητηρίου για τη μαύρη επέτειο των 3 χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών.

Η ένταση συνεχίστηκε έξω από το Ζάππειο Μέγαρο με ορισμένους συγκεντρωμένους να πετούν πέτρες και μολότοφ στους αστυνομικούς. Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί στην Αμαλίας και στην Όθωνος.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για χρήση χημικών και χειροβομίδων κρότου λάμψης από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία ομάδα αγνώστων η οποία εμφανίστηκε δίπλα από τη Βουλή απωθήθηκε από αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν οδομαχίες με εκτόξευση μπουκαλιών, ξύλων και πετρών.

Υπάρχουν πληροφορίες επίσης για συλλήψεις, ενώ αναφέρεται πως βρέθηκαν μολότοφ και άλλα ύποπτα αντικείμενα πάνω στους συλληφθέντες.

Πλήθος κόσμου αποδοκίμασε τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Συνελήφθη άνδρας με αεροβόλο στην Αθήνα (Video)

Λάρισα: Τρισάγιο στο σημείο της φονικής σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη

Αναβολή διελεύσεων και αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

