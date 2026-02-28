Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα στο συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία (Video)

Επεισόδια σημειώνονται αυτή τη στιγμή στην Πλατεία Συντάγματος κατά την ολοκλήρωση του μεγάλου συλλαλητηρίου για τη μαύρη επέτειο των 3 χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών.

Η ένταση συνεχίστηκε έξω από το Ζάππειο Μέγαρο με ορισμένους συγκεντρωμένους να πετούν πέτρες και μολότοφ στους αστυνομικούς. Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί στην Αμαλίας και στην Όθωνος.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για χρήση χημικών και χειροβομίδων κρότου λάμψης από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία ομάδα αγνώστων η οποία εμφανίστηκε δίπλα από τη Βουλή απωθήθηκε από αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν οδομαχίες με εκτόξευση μπουκαλιών, ξύλων και πετρών.

Υπάρχουν πληροφορίες επίσης για συλλήψεις, ενώ αναφέρεται πως βρέθηκαν μολότοφ και άλλα ύποπτα αντικείμενα πάνω στους συλληφθέντες.

Πλήθος κόσμου αποδοκίμασε τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

