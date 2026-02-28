Νέες κατασχέσεις 5,6 τόνων ακατάλληλων τροφίμων από την Περιφέρεια Αττικής

Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας προέβησαν την περίοδο των Αποκριών (6 – 23 Φεβρουαρίου) συνολικά 1.108 ελέγχους σε καταστήματα λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων, ενώ έγιναν 13 κατασχέσεις ακατάλληλων τροφίμων, συνολικού βάρους 5.671 κιλών.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν 450 έλεγχοι εξαγωγών, 352 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής και 255 σε φυτικής προέλευσης, 51 σε εγκαταστάσεις ζωικών τροφίμων και 16 σε σφαγεία. Κατασχέθηκαν 4.851 κιλά κρέατος και παραγώγων, καθώς και 820 κιλά αλιευμάτων, ενώ έγιναν και 101 συστάσεις συμμόρφωσης.

«Η κατάσχεση 5,6 τόνων ακατάλληλων τροφίμων από τα κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής τις ημέρες της Αποκριάς, αποτελεί μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι οι έλεγχοι είναι συστηματικοί, στοχευμένοι και αδιάλειπτοι» σημειώνει σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τονίζοντας: «Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία – ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους, όταν η κατανάλωση αυξάνεται και το οικογενειακό τραπέζι αποκτά ξεχωριστή σημασία, εντείνουμε τους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης τροφίμων».

Όπως σημειώνει ο περιφερειάρχης στόχος είναι τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή να πληρούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

«Η στρατηγική μας βασίζεται στην πρόληψη, στη διαφάνεια και στη μηδενική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα παραβίασης των υγειονομικών κανόνων. Στηρίζουμε τις υγιείς επιχειρήσεις και ταυτόχρονα προστατεύουμε τον πολίτη. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε η Αττική να αποτελεί πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας στον τομέα των τροφίμων» καταλήγει ο κ. Χαρδαλιάς.

Στη ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι την περίοδο των Αποκριών διενεργήθηκαν συνολικά 2.498 έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, εκ των οποίων οι 1.374 από τις Γενικές Διευθύνσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ενώ επικυρώθηκαν πρόστιμα ύψους 90.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα στο συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία (Video)

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Συνελήφθη άνδρας με αεροβόλο στην Αθήνα (Video)

Λάρισα: Τρισάγιο στο σημείο της φονικής σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη