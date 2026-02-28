search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026

Επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν: Ο Στάρμερ είπε ότι βρετανικά μαχητικά «βρίσκονται στον αέρα» στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, σερ Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται «στον αέρα» στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχουν σε συντονισμένες αμυντικές προσπάθειες για την προστασία των συμφερόντων της χώρας και των συμμάχων της.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του το Σάββατο, ο Στάρμερ τόνισε ότι η Βρετανία «δεν έπαιξε κανένα ρόλο» στις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του δραστηριοποιούνται στην περιοχή. «Βρετανικά αεροσκάφη βρίσκονται σήμερα στον αέρα ως μέρος συντονισμένων περιφερειακών αμυντικών επιχειρήσεων για την προστασία του λαού μας, των συμφερόντων μας και των συμμάχων μας», δήλωσε ο Στάρμερ.

Καλέσε το Ιράν να απέχει από περαιτέρω επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα του και να σταματήσει την «απαράδεκτη βία και καταστολή εναντίον του ιρανικού λαού». Ο Στάρμερ ανέφερε ότι η Βρετανία διαθέτει μια σειρά αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή, οι οποίες έχουν ενισχυθεί πρόσφατα, προσθέτοντας ότι έχει ενισχύσει στο μέγιστο βαθμό την προστασία των βρετανικών βάσεων και του προσωπικού της.

«Επικοινωνούμε επίσης με τους Βρετανούς υπηκόους στην περιοχή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους υποστηρίξουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι έχει συνομιλήσει με ηγέτες της E3 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία) και σε ολόκληρη την περιοχή. «Είναι ζωτικής σημασίας να αποτρέψουμε την περαιτέρω κλιμάκωση και να επιστρέψουμε στη διπλωματική διαδικασία», είπε, τονίζοντας ότι θέλει να δει «ειρήνη και ασφάλεια και προστασία της ζωής των αμάχων».

