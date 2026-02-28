search
28.02.2026 09:56

Λουτράκι: «Δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί», λέει φίλος του 17χρονου – Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη φονική συμπλοκή

28.02.2026 09:56
nosokomeio_korinthosful

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την φονική συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Λουτράκι με θύμα έναν 17χρονο ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα.

«Αυτό το παιδί δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Απλώς ακολούθησε κάποιον άλλον», είπε φίλος του 17χρονου.

Παράλληλα, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παραβίασης της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη ένας 16χρονος για την φονική συμπλοκή στο Λουτράκι με θύμα έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης είχε μεταβεί μαζί με έναν 19χρονο, δύο 18χρονους και το θύμα σε απομονωμένο σημείο στον επαρχιακό δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία στο Λουτράκι, προκειμένου να «λύσουν μεταξύ τους διαφορές».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 19χρονο, τραυματίζοντάς τον, ενώ όταν οι υπόλοιποι επιχείρησαν να παρέμβουν, στράφηκε εναντίον του 17χρονου, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα, πριν διαφύγει από το σημείο.

Ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη, με καθοριστική τη μαρτυρία του 19χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Ο ανήλικος εντοπίστηκε έξω από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου εμφανίστηκε και δήλωσε: «Ήρθα για να παραδοθώ».

Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης η 57χρονη μητέρα του ανηλίκου, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συμμαθητές του 17χρονου, δήλωσαν συγκλονισμένοι: «Δεν ξέρουμε αν ήταν φίλοι, αλλά πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Το ένα παιδί μαχαίρωσε το άλλο μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά».

