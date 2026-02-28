NYT: Δορυφορική φωτογραφία με την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ

Δορυφορική φωτογραφία που φέρεται να έχει απαθανατίσει την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ, το πρωί του Σαββάτου, έδωσαν στη δημοσιότητα οι New York Times.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ήταν μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων που στοχοποιήθηκαν από την αμερικανοΐσραηλινή επίθεση, αλλά φέρεται να είναι καλά στην υγεία του και να έχει εγκαταλείψει την ιρανική πρωτεύουσα.

Bu sabah İsrael tarafından bombalanan Hamenei'nin tesisinin uydu görüntüsü pic.twitter.com/py7JvcKBb2 — ✡Haber İsrael News✡🇮🇱🎗️ (@ShemaNews) February 28, 2026



H εικόνα έχει ληφθεί από δορυφόρο της Airbus.

Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί

Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει «πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας» στην εξάλειψη της ιρανικής ηγεσίας. Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως έπεσε νεκρός ο αρχιστράτηγος του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί καθώς και ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι.

Ali Shamkhani, Nuclear advisor of Khamebei has reportedly been killed in the airstrikes – israeli media pic.twitter.com/NyHYcoVmj5 February 28, 2026