ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:57
28.02.2026 13:51

NYT: Δορυφορική φωτογραφία με την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ

28.02.2026 13:51
agiatolah-ali-khanenei

Δορυφορική φωτογραφία που φέρεται να έχει απαθανατίσει την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ, το πρωί του Σαββάτου, έδωσαν στη δημοσιότητα οι New York Times.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ήταν μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων που στοχοποιήθηκαν από την αμερικανοΐσραηλινή επίθεση, αλλά φέρεται να είναι καλά στην υγεία του και να έχει εγκαταλείψει την ιρανική πρωτεύουσα.


H εικόνα έχει ληφθεί από δορυφόρο της Airbus.

Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί

Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει «πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας» στην εξάλειψη της ιρανικής ηγεσίας. Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως έπεσε νεκρός ο αρχιστράτηγος του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί καθώς και ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ο Mohseni-Ejei επέβλεπε το δικαστικό σύστημα του Ιράν, το οποίο έχει αντιμετωπίσει διεθνή κριτική για τις σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαμαρτυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαλε τη θανατική ποινή σε χιλιάδες διαδηλωτές.

ΕΕ: Κοινή δήλωση Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – «Εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξελίξεις στο Ιράν»

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

Διάγγελμα Νετανιάχου: «Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν να απειλήσει την ανθρωπότητα»

iran
ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:56
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

