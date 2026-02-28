NYT: Δορυφορική φωτογραφία με την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δορυφορική φωτογραφία που φέρεται να έχει απαθανατίσει την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη, μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ, το πρωί του Σαββάτου, έδωσαν στη δημοσιότητα οι New York Times.
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ήταν μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων που στοχοποιήθηκαν από την αμερικανοΐσραηλινή επίθεση, αλλά φέρεται να είναι καλά στην υγεία του και να έχει εγκαταλείψει την ιρανική πρωτεύουσα.
H εικόνα έχει ληφθεί από δορυφόρο της Airbus.
Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει «πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας» στην εξάλειψη της ιρανικής ηγεσίας. Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως έπεσε νεκρός ο αρχιστράτηγος του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί καθώς και ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ο Mohseni-Ejei επέβλεπε το δικαστικό σύστημα του Ιράν, το οποίο έχει αντιμετωπίσει διεθνή κριτική για τις σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαμαρτυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαλε τη θανατική ποινή σε χιλιάδες διαδηλωτές.
