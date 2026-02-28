search
28.02.2026 13:12

Πανικός στους επιβάτες της πτήσης Ντουμπάι – Αθήνα: Αλλαγή πορείας αεροπλάνου της Emirates

28.02.2026 13:12
dubai-1200×700

Αλλαγή πορείας εν πτήσει του αεροπλάνου της Emirates που εκτελούσε την πτήση Ντουμπάϊ – Αθήνα.

Η έναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν συνέπεσε με την απογείωση του αεροσκάφους από το Ντουμπάι στις 9πμ ώρα Ελλάδας.

Το αεροπλάνο άλλαξε πορεία.

Αφού επί μια ώρα έκανε βόλτες πάνω από τα Εμιράτα, κινήθηκε σε εντελώς αντίθεση κατεύθυνση και όπως ενημέρωσε πριν λίγο ο πιλότος τους επιβάτες θα κινηθεί προς Σαουδική Αραβία, Ερυθρά Θάλασσα, Αίγυπτο, Ιταλία για να προσγειωθεί με ασφάλεια στην Αθήνα με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει ανεφοδιασμός στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ επιβατών και πληρώματος στην αρχή υπήρξε αγωνία και πανικός αλλά στο τέλος επικράτησε ψυχραιμία.

1 / 3