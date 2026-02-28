search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 15:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 11:32

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσαν στον αέρα με καραμπίνα- Δύο συλλήψεις

28.02.2026 11:32
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ νες

Σε συλλήψεις δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές Θεσσαλονίκης, καθώς δύο νεαροί πυροβολούσαν -στον αέρα- από μπαλκόνι με καραμπίνα. Έβαλλαν μάλιστα, στον αέρα επτά φορές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για νεαρούς οι οποίοι κατελήφθησαν σε μπαλκόνι οικίας, στην περιοχή της Μενεμένης, να βάλλουν στον αέρα με κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Διαβάστε επίσης

Τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Στήθηκε η εξέδρα στο Σύνταγμα, 9 προσαγωγές 

«Ελ. Βενιζέλος»: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος της 67χρονης – Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης 

Βόλος: Στο νοσοκομείο γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της – Σοκάρει η μαρτυρία του 12χρονου γιου τους 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dubai aerdromio
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Τέμπη: «Την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη, την απασχολεί η προστασία των δικών της υπουργών»

venzini-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Οι 5 σημαντικότερες επιπτώσεις, ανά τομέα, για την Ελλάδα από τον πόλεμο

maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Μακρόν ζητά την άμεση σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ – «Η εξελισσόμενη κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους, πρέπει να σταματήσει»

kalamarakia1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες κατασχέσεις 5,6 τόνων ακατάλληλων τροφίμων από την Περιφέρεια Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα δώσουμε ιστορικό μάθημα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 15:57
dubai aerdromio
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Τέμπη: «Την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη, την απασχολεί η προστασία των δικών της υπουργών»

venzini-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Οι 5 σημαντικότερες επιπτώσεις, ανά τομέα, για την Ελλάδα από τον πόλεμο

1 / 3