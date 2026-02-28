Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσαν στον αέρα με καραμπίνα- Δύο συλλήψεις

Σε συλλήψεις δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές Θεσσαλονίκης, καθώς δύο νεαροί πυροβολούσαν -στον αέρα- από μπαλκόνι με καραμπίνα. Έβαλλαν μάλιστα, στον αέρα επτά φορές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για νεαρούς οι οποίοι κατελήφθησαν σε μπαλκόνι οικίας, στην περιοχή της Μενεμένης, να βάλλουν στον αέρα με κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

