Τραμπ: «Αμερικανοί μπορεί να σκοτωθούν από τα πλήγματα στο Ιράν, αλλά για ευγενή σκοπό» – Πιέσεις των Δημοκρατικών για ενημέρωση του Κογκρέσου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μπορεί να υπάρξουν θύματα μεταξύ των Αμερικανών, αφού ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν «μείζονες επιχειρήσεις μάχης» στο Ιράν.

Τα πλήγματα, για τα οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι έχουν στόχο να καταστρέψουν ιρανικούς πυραύλους και να εξουδετερώσουν το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ακολούθησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι θα πλήξουν και πάλι το Ιράν, αν αυτό το τελευταίο συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμά του, καθώς και το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.

«Η κυβέρνησή μου έχει πάρει κάθε δυνατό μέτρο για να ελαχιστοποιήσει τον κίδνυνο για το προσωπικό των ΗΠΑ στην περιοχή. Εντούτοις, και δεν κάνω αυτή τη δήλωση ελαφρά τη καρδία, το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να σκοτώσει», είπε ο Τραμπ σ’ ένα βίντεο που ανέβασε στο Truth Social.

«Οι ζωές θαρραλέων Αμερικανών ηρώων μπορεί να χαθούν και μπορεί να έχουμε απώλειες, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στον πόλεμο, αλλά το κάνουμε αυτό όχι για τώρα. Το κάνουμε για το μέλλον και είναι μια ευγενής αποστολή».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αργότερα ότι δεν υπάρχουν σχέδια για άλλη ομιλία του Τραμπ προς το έθνος. Ο αμερικανός πρόεδρος έφθασε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο Παλμ Μπητς της Φλόριντα.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή και τη Γερουσία καλούν την κυβέρνηση Τραμπ να ενημερώσει άμεσα το Κογκρέσο για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και τους νομοθέτες να ασκήσουν χωρίς καθυστέρηση έλεγχο στην στρατιωτική εξουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο εξωτερικό.

«Το Κογκρέσο πρέπει να ψηφίσει αμέσως ένα ψήφισμα για τα πολεμικά δικαιώματα», έγραψε ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, στο X.

Ο Τζέφρις δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου πριν από την επίθεση κατά του Ιράν. Αντ’ αυτού, η απόφαση του Προέδρου να εγκαταλείψει τη διπλωματία και να ξεκινήσει μια μαζική στρατιωτική επίθεση έχει αφήσει τις αμερικανικές δυνάμεις ευάλωτες στις αντίποινα ενέργειες του Ιράν». Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ζήτησε επίσης από τη Γερουσία, η οποία επιστρέφει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, να «επιστρέψει γρήγορα σε συνεδρίαση» και να «επιβεβαιώσει το συνταγματικό της καθήκον» ψηφίζοντας ένα ψήφισμα που θα περιορίσει τα πολεμικά δικαιώματα του Τραμπ κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση των νομοθετών.

Ο Σούμερ δήλωσε ότι έχει παρακαλέσει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «να είναι ειλικρινής με το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό σχετικά με τους στόχους αυτών των επιθέσεων και το τι θα ακολουθήσει», αλλά είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει παράσχει στο κοινό κρίσιμες λεπτομέρειες.

«Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά ο αμερικανικός λαός δεν θέλει έναν άλλο ατέρμονο και δαπανηρό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας», δήλωσε στην ανακοίνωσή του στο X.

«Η κυβέρνηση δεν έχει παράσχει στο Κογκρέσο και στον αμερικανικό λαό κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος και την αμεσότητα της απειλής». Πολλές πηγές ανέφεραν στο CNN νωρίτερα το Σάββατο ότι, παρόλο που ο Ρούμπιο είχε ενημερώσει τα μέλη της «Ομάδας των Οκτώ», δεν τους δόθηκε πλήρης εξήγηση για τη νομική αιτιολόγηση των επιθέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν: Σφαγή σε σχολείο θηλέων – Τουλάχιστον 63 τα θύματα, δεκάδες τραυματίες

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι