01.03.2026
01.03.2026

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

01.03.2026 12:02
Ο 67χρονος Αλιρεζά Αράφι παίρνει τη θέση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο καταξιωμένος σιίτης κληρικός με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς ήταν επίσης έμπιστος του Χαμενεΐ.

Αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές θρησκευτικές προσωπικότητες στο Ιράν σήμερα.

Ο Αράφι γεννήθηκε, το 1959, στην πόλη Μιμπόντ.

Θεωρείται αγιατολάχ και ανήκει στον κύκλο των ανώτερων θεολόγων της χώρας.

Έχει διατελέσει επικεφαλής των ισλαμικών ιεροδιδασκαλείων (Hawza) στο Κομ, το σημαντικότερο σιιτικό θεολογικό κέντρο του Ιράν. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φυλάκων, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών.

Ο Αχμάντ Βαχίντι φέρεται ως νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Χαμσάχρι, ο Αχμάντ Βαχίντι είναι ο νέος αρχηγός του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Βαχίντ Σαχεράγκι (Vahid Shahcheraghi), γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1958, γνωστός ως Αχμάντ Βαχίντι, είναι Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Προηγουμένως υπηρέτησε ως Ιρανός υπουργός Εσωτερικών από το 2021 έως το 2024 και σήμερα είναι μέλος του υψηλόβαθμου ιρανικού συμβουλίου.

Η Ιντερπόλ έχει εκδώσει κόκκινη ειδοποίηση για τη σύλληψή του σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση στην AMIA το 1994.

