search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 10:24

Ιράν: «Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει καθηγητής στην Τεχεράνη

01.03.2026 10:24
teherani_poreia_1

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις, δήλωσε ο Φοάντ Ιζάντι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στο Al Jazeera.

Το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC) υπόσχεται εκδίκηση και δηλώνει ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ. Εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα στο Κογκρέσο μετά τα πλήγματα στο Ιράν

POLITICO: Τι σημαίνει για την ηγεσία του Ιράν το γεγονός ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός

Αλί Λαριτζανί: Αρχίζει η διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Μήνυμα σε όσους «επιδικώκουν να διχάσουν το Ιράν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ για το Ιράν με συμμετοχή του Γεραπετρίτη

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ισχύει»: Διαψεύδει η Λευκωσία τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

6875316 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

trannos-new
LIFESTYLE

Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

alireza-arafi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:34
gerapetritis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ για το Ιράν με συμμετοχή του Γεραπετρίτη

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ισχύει»: Διαψεύδει η Λευκωσία τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

6875316 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

1 / 3