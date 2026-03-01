Ιράν: «Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει καθηγητής στην Τεχεράνη

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις, δήλωσε ο Φοάντ Ιζάντι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στο Al Jazeera.

Το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC) υπόσχεται εκδίκηση και δηλώνει ότι έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ. Εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

