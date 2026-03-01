search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:15
ΚΟΣΜΟΣ

01.03.2026 18:25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Με την αποχώρηση του Χαμενεΐ, αναδύεται μια ανανεωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν»

01.03.2026 18:25
ursula ek 88- new

«Με την αποχώρηση του Χαμενεΐ αναδύεται μια ανανεωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον είναι δικό του για να το διεκδικήσει και να το διαμορφώσει», τονίζει με μήνυμά της στο «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «υφίσταται υπαρκτός κίνδυνος αστάθειας, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σε έναν νέο κύκλο βίας». Η ίδια σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλους τους βασικούς διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας, καθώς και την προστασία των αμάχων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ακόμη ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄, εκφράζοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» της ΕΕ προς τη χώρα του μετά τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα. Όπως υπογράμμισε, η Ιορδανία αποτελεί πολύτιμο εταίρο της Ευρώπης στην περιοχή και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο το επόμενο διάστημα.

volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

aidini
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

