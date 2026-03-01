Τραμπ στη Daily Mail: «Τέσσερις εβδομάδες η σύγκρουση με το Ιράν» – Επιβεβαίωσε τρεις Αμερικανούς νεκρούς

Τηλεφωνική συνέντευξη στην Daily Mail παραχώρησε την Κυριακή (1/3) ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών και εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους.

«Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις «αναμένονται απώλειες, δυστυχώς». Παράλληλα προειδοποίησε ότι «μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να συμβεί ξανά».

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι πρόκειται για τις πρώτες αμερικανικές απώλειες κατά τη δεύτερη θητεία του, επισημαίνοντας πως προηγούμενες επιχειρήσεις – όπως η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και οι βομβαρδισμοί ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο – δεν είχαν προκαλέσει θανάτους Αμερικανών. «Τα έχουμε πάει αρκετά καλά», σχολίασε.

«Διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων» η σύγκρουση

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες.

«Πάντα το θεωρούσαμε μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για την πορεία των επιχειρήσεων, απάντησε ότι «εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκε ολόκληρη η ηγεσία τους, πολύ περισσότερα από όσα περιμέναμε. Φαίνεται πως είναι 48».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για το πότε ή αν θα υπάρξει προσωρινή παύση των επιθέσεων.

«Δεν ξέρω. Θέλουν να μιλήσουν, αλλά τους είπα ότι έπρεπε να το είχαν κάνει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή», σημείωσε.

Σε συνεχή επικοινωνία με στρατηγούς – Επαφές με ηγέτες της Μέσης Ανατολής

Μιλώντας από το θέρετρό του στο Μαρ α Λάγκο, όπου βρίσκεται από τη στιγμή που έδωσε την εντολή για τα πλήγματα, ο Τραμπ τόνισε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με στρατιωτικούς επιτελείς και προετοιμάζεται να απευθυνθεί εκ νέου στον αμερικανικό λαό.

«Βρίσκομαι με τους στρατηγούς αυτή τη στιγμή για μια ενημέρωση και θα προβώ σε δηλώσεις αμέσως μετά», είπε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες με τους ηγέτες του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας και «μερικών ακόμη» χωρών. Σε ερώτηση για πιθανή εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας απάντησε: «Πολεμούν, πολεμούν κι αυτοί».

Ο Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει αργότερα στην Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, συνεργάτες του έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτικών, ενώ ο ίδιος σκοπεύει να τις συναντήσει «την κατάλληλη στιγμή».

Αισιοδοξία για «δημοκρατικό καθεστώς» στο Ιράν

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μετά το τέλος των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αναδυθεί ένα δημοκρατικό καθεστώς στο Ιράν.

«Το πιστεύω. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και πολλά θετικά μπορούν να προκύψουν», ανέφερε

