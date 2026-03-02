Κουβέιτ: Συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή μαχητικού F-15 των ΗΠΑ – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε πλοίο στο Μπαχρέιν

Σε βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα, καταγράφεται η πτώση ενός μαχητικού F-15 από τον ουρανό, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (2/3) πάνω από το Κουβέιτ.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά, ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και κατάρριψης εχθρικών drone.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Σύμφωνα με το CNN το αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F – 15 συνετρίβη στο Κουβέιτ σε απόσταση 10 χιλιομέτρων (6,2 μίλια) από την αμερικανική βάση Ali Al Salem.

«Αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν σήμερα το πρωί. Επιβεβαιώνουμε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η αιτία διερευνάται. Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εκκενώνοντας τα πληρώματα και μεταφέροντάς τα σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία. Η κατάστασή τους είναι σταθερή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ιρανικό πλήγμα σε πλοίο στο Μπαχρέιν

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δυο.

Η φωτιά ξέσπασε σε λιμάνι κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, πάντως κατασβέστηκε πλήρως, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου μέσω X περί τις 02:30.

NEW: Thick smoke was seen rising above the Bahraini capital, Manama, amid reports of additional Iranian strikes.



The fire was reportedly coming from the naval base used by U.S. military forces, which is home to the U.S. Navy’s Fifth Fleet. pic.twitter.com/Bxyk8jsdca — Fox News (@FoxNews) March 1, 2026

Το Μπαχρέιν, όπως και τα άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο. Το βασίλειο φιλοξενεί την έδρα του αμερικανικού 5ου στόλου.

Προχθές Σάββατο ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε ζημιές σε διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν.

