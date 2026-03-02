Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος γενικεύεται – Χερσαία επίθεση Ισραήλ στο Λίβανο, χτυπήματα Ιράν σε Κύπρο, Σαουδική Αραβία, προς εμπλοκή και ευρωπαίων (Live οι εξελίξεις)

Μία ευρεία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή φέρνει η τρίτη μέρα μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Εμπλοκή και της Ελλάδας στον πόλεμο, καθώς, επικαλούμενος τις «απρόκλητες» επιθέσεις του Ιράν στην Κύπρο, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα στέλνει στη Μεγαλόνησο δύο φρεγάτες και δύο μαχητικά τύπου F-16 για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Η Τεχεράνη απαντά με χτυπήματα και σε άλλες χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, πέρα από το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ, καθώς στόχευσε σε Σαουδική Αραβία (σε διυλιστήριο της Aramco) και Κύπρο (σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι), ενώ το Ισραήλ εισέβαλε με χερσαίες δυνάμεις στο Λίβανο, για να εξολοθρεύσει τη Χεζμπολάχ.

Όλο και περισσότεροι αμερικανικοί στόχοι βάλλονται από ιρανικές δυνάμεις – ήδη χτυπήθηκε ένα F15, όπως και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, με την Ουάσιγκτον να παρακολουθεί πιθανόν αιφνιδιασμένη από την ένταση της αντίδρασης του Ιράν και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται έντονες επικρίσεις στο εσωτερικό για το ρίσκο που ανέλαβε με τη στρατιωτική επιχείρηση στην πλέον εύφλεκτη περιοχή του πλανήτη.

Μάλιστα την απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου για το Ιράν από την Ουάσινγκτον, αλλά και την αδυναμία αιτιολόγησης της επιχείρησης κατά της Τεχεράνης, επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς το Πεντάγωνο, καθώς παραδέχθηκε σε μέλη του Κογκρέσου ότι το Ιράν δεν είχε σχέδια να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις ή βάσεις στη Μέση Ανατολή, εκτός αν το Ισραήλ επιτεθεί πρώτο «αδειάζοντας» μεγαλοπρεπώς τον Λευκό Οίκο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη αποτελούσε άμεση, προληπτική απειλή για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση στο στρατηγείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την εξόντωση Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την άμεση εμπλοκή της στον πόλεμο, έχοντας ήδη στείλει στην περιοχή αεροπλανοφόρο, ενώ και η Βρετανία εκδήλωσε την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει βάσεις και δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή κατά του Ιράν. Αντιθέτως Γερμανία και Αυστραλία, δήλωσαν ότι δεν εξετάζουν κάτι τέτοιο.

Η τυφλή επίθεση στο Ιράν έχει προκαλέσει και αποτροπιασμό, καθώς ήδη αναφέρονται εκατοντάδες άμαχοι στα θύματα, μεταξύ αυτών και 165 νεκροί από βομβαρδισμό σε δημοτικό σχολείο θηλέων.

Την ίδια ώρα η παγκόσμια οικονομία είναι στο κόκκινο, καθώς οι φόβοι για ενεργειακό κραχ φουντώνουν και Δεξαμενόπλοιο και η απειλή για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ εντείνονται.

