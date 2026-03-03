Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

Καθώς οι σωματοφύλακες και οι οδηγοί υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων έφταναν για την καθημερινή τους υπηρεσία στην Τεχεράνη –την πόλη όπου το Σάββατο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή– οι Ισραηλινοί παρακολουθούσαν ήδη κάθε κίνηση.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και επικαλούνται οι Financial Times, σχεδόν όλες οι κάμερες κυκλοφορίας στην ιρανική πρωτεύουσα είχαν χακαριστεί εδώ και χρόνια. Οι εικόνες τους κρυπτογραφούνταν και μεταφέρονταν απευθείας σε διακομιστές στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ.

Μία συγκεκριμένη κάμερα, όπως ανέφερε ανώνυμα μία από τις πηγές, πρόσφερε κρίσιμη γωνία παρατήρησης, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να εντοπίζουν το σημείο όπου οι σωματοφύλακες συνήθως σταθμεύουν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα. Σε πραγματικό χρόνο, οι πληροφορίες αυτές περιλάμβαναν διευθύνσεις, ώρες υπηρεσίας και τις διαδρομές των φρουρών, αλλά και το σημαντικότερο: Ποιον προστάτευαν και μετέφεραν.

Η πολυετής συγκέντρωση αυτών των δεδομένων αποτέλεσε το θεμέλιο για τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Ωστόσο, η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο δεν ήταν η μοναδική τακτική που χρησιμοποίησαν το Ισραήλ και η CIA για να προσδιορίσουν ακριβώς πότε ο 86χρονος ηγέτης θα βρισκόταν στο γραφείο του και ποιοι θα τον συνόδευαν. Ούτε το γεγονός ότι το Τελ Αβίβ κατάφερε να «πειράξει» τα δεδομένα δώδεκα πύργων κινητής τηλεφωνίας κοντά στην οδό Παστεύρ, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση ότι ήταν κατειλημμένοι, αποτρέποντας έτσι τη φρουρά του Χαμενεΐ από το να λάβει τυχόν προειδοποιητικά σήματα.

«Ξέραμε την Τεχεράνη, όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ»

«Πριν πέσουν οι βόμβες, ξέραμε την Τεχεράνη, όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών. «Και όταν γνωρίζεις έναν τόπο τόσο καλά όσο γνωρίζεις τη γειτονιά που μεγάλωσες, παρατηρείς την παραμικρή αλλαγή».

Η λεπτομερής εικόνα της πρωτεύουσας του εχθρού αποτέλεσε προϊόν επίπονης συλλογής δεδομένων, επιτευχθείσας μέσω της εξειδικευμένης μονάδας σήματος 8200 του Ισραήλ, της στρατολόγησης προσωπικού από τη Μοσάντ και της επεξεργασίας όγκων δεδομένων από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, με σκοπό τη σύνταξη καθημερινών αναφορών.

Για την ανάλυση των δισεκατομμυρίων δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μαθηματική μέθοδος της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, που επέτρεψε την αποκάλυψη πιθανών κέντρων λήψης αποφάσεων και τον εντοπισμό νέων στόχων για παρακολούθηση και εξόντωση.

Η υπεροχή των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών είχε φανεί προηγουμένως, στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο, όταν Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες και ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά κατά την πρώτη επίθεση. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε σε μια συνδυασμένη εξουδετέρωση της ιρανικής αεροπορικής άμυνας, μέσω κυβερνοεπιθέσεων, drones μικρού βεληνεκούς και ακριβείας πυρομαχικών που εκτοξεύθηκαν εκτός των ιρανικών συνόρων, καταστρέφοντας ραντάρ ρωσικής κατασκευής.

«Πρώτα πήραμε τα “μάτια” τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος στους FT. Τόσο τον Ιούνιο, όσο και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, οι Ισραηλινοί πιλότοι χρησιμοποίησαν πυραύλους τύπου «Sparrow», ικανούς να πλήξουν στόχο όσο μικρό όσο ένα τραπέζι φαγητού από απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων, εκτός της εμβέλειας οποιουδήποτε ιρανικού αμυντικού συστήματος.

Η «ευκαιρία» και η ανθρώπινη πηγή

Οι λεπτομέρειες της τελευταίας επιχείρησης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, και ορισμένες πιθανόν να μην δημοσιοποιηθούν ποτέ, ώστε να προστατευτούν πηγές και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ακόμη για την παρακολούθηση άλλων στόχων. Ωστόσο, η δολοφονία του Χαμενεΐ ήταν ξεκάθαρα πολιτική απόφαση και όχι απλώς τεχνολογικό επίτευγμα.

Όταν η CIA και το Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι ο Χαμενεΐ θα πραγματοποιούσε συνάντηση το Σάββατο στα γραφεία του κοντά στην οδό Παστεύρ, η ευκαιρία να τον εξοντώσουν μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους ήταν ανοιχτή και δεν μπορούσε να χαθεί, καθώς δεν βρισκόταν σε κάποιο από τα δύο ειδικά καταφύγια που είχαν σχεδιαστεί για την προστασία του.

Οι αξιωματικοί της CIA επιβεβαίωσαν ότι κρίσιμη για την επιτυχία της αποστολής υπήρξε η συνδρομή μιας ανθρώπινης πηγής, που εξασφάλισε την ακριβή εκτέλεση της επιχείρησης.

