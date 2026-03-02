Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από πυρά Ισραηλινών εποίκων (Video)

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση που, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα, διαπράχθηκε από Ισραηλινούς εποίκους σε χωριό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτική Όχθη. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στο Agence France-Presse (AFP) ότι «εξετάζει» τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «δύο πολίτες του Καριούτ, νοτίως της Ναμπλούς, σκοτώθηκαν από πυρά εποίκων». Πρόκειται για τους Μοχάμεντ και Φαχίμ Μουάμαρ, ηλικίας 48 και 52 ετών αντίστοιχα.

Palestinian resistance factions mourn the martyrdom of two Palestinian brothers, Mohammed and Fahim Moamar, who were murdered in Cold blood at the hands of Zionist Israeli settlers in Qaryut village in the occupied West Bank city of Nablus.#Resistance pic.twitter.com/Cq4aO0pC2v — Aknaf (@PalExists48) March 2, 2026

Πηγή του υπουργείου δήλωσε στο AFP ότι οι δύο άνδρες ήταν αδέλφια. Ο ένας πυροβολήθηκε στο κεφάλι και ο άλλος στη λεκάνη.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, οι ομάδες της οποίας επενέβησαν στο σημείο, ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες, μεταξύ των οποίων ένας 15χρονος έφηβος που χτυπήθηκε στον ώμο.

🔴 Happening now: Settler terrorists opened live fire, killing two brothers inside their home in Qaryut village near Nablus. Reports indicate the terrorists are still in the village while the IDF stands by. Iran? Lebanon? Nothing stops ethnic cleansing from moving forward. pic.twitter.com/sIw1mMGpLX March 2, 2026

Φωτογραφίες δημοσιογράφου του AFP απεικονίζουν τα πτώματα των δύο ανδρών, καθώς και τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς.

Κλιμάκωση της βίας μετά την 7η Οκτωβρίου

Η βία στη Δυτική Όχθη, έδαφος που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα βίαια επεισόδια συνεχίστηκαν παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη Γάζα.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Σύμφωνα με το dpa και καταμέτρηση του AFP βάσει στοιχείων του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.044 Παλαιστίνιοι —μαχητές αλλά και άμαχοι— έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, εκ των οποίων 39 ως αποτέλεσμα της βίας των εποίκων.

Την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί —άμαχοι και στρατιώτες— έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Οι οικισμοί και το διεθνές δίκαιο

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη —εξαιρουμένης της Ανατολική Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ— σε οικισμούς που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Οι περισσότεροι έποικοι δεν εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια, ωστόσο μειονοτικές ομάδες επιδίδονται σε επιθέσεις κατά Παλαιστινίων, σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις μέρες μετά την έναρξη της κοινής επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, κανείς δεν ξέρει πού οδηγεί αυτός ο πόλεμος

Μέση Ανατολή: Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – Δεν θα είστε ασφαλείς ούτε στην πατρίδα σας, απειλεί η Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

Στις φλόγες τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν