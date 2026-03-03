Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απορρίπτει κάθε πρόταση διαπραγμάτευσης – «Πολεμούμε τον διάβολο» λέει το ΥΠΕΞ, προειδοποιεί την Ευρώπη να μην αναμειχθεί

Καμία συζήτηση, καμία υποχώρηση: το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην «άμυνα» μετά από προσπάθειες διαπραγματεύσεων.

«Αιώνια ντροπή θα παραμείνει σε όσους ισχυρίστηκαν ότι επιδιώκουν τη διπλωματία, αλλά, μπροστά στη λογική του Ιράν, υποκύψαν και στράφηκαν στη στρατιωτική επιλογή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαέι. Σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων με τους γείτονες της περιοχής λόγω των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές τους, τόνισε μόνο ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον εαυτό της «προσηλωμένη στις ανθρωπιστικές αρχές».

«Το σιωνιστικό καθεστώς δεν διστάζει να προβεί σε καμία κακόβουλη ενέργεια. Ζητώ από τους Άραβες φίλους μου να σκεφτούν προσεκτικά. Το καθεστώς δεν διστάζει να επεκτείνει το πεδίο του πολέμου, να δυσφημίσει την φήμη του Ιράν και να διαπράξει εγκλήματα σε άλλες χώρες» τόνισε. Ο Μπαγκαέι είπε επίσης ότι «το Ιράν είναι σήμερα η μόνη δύναμη που αντιστέκεται στο κακό», εμφανιζόμενος να αναφέρεται στις ΗΠΑ ως «τον διάβολο».

Παράλληλα, προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο, με στόχο να καταστρέψουν τις ικανότητες εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν, λέγοντας ότι «θα ήταν πράξη πολέμου. Οποιαδήποτε τέτοια πράξη εναντίον του Ιράν θα θεωρηθεί ως συνενοχή με τους επιτιθέμενους. Θα θεωρηθεί ως πράξη πολέμου εναντίον του Ιράν». Τόνισε, δε, ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποφασίσει να αναλάβει τις ευθύνες της πριν να είναι πολύ αργά. Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει θα κατακλύσει σύντομα την Ευρώπη. Η φωτιά που άναψαν οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς θα κατακλύσει ολόκληρο τον κόσμο».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σημείωσε ότι «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου και οποιαδήποτε παραβίαση των ηθικών αρχών και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών θα έχει συνέπειες που θα επηρεάσουν κάθε άνθρωπο στη Γη. Αν οι ευρωπαϊκές χώρες το καταλάβουν αυτό, σίγουρα θα βγουν από την αδιαφορία τους» και υποστήριξε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει το σαφές και βαρύ καθήκον να καταδικάσει την επιθετικότητα εναντίον του Ιράν και να κάνει διάκριση μεταξύ εκείνων που διαπράττουν την επιθετικότητα».

Διαβάστε επίσης

Ανείπωτη τραγωδία στην Κύπρο – Γονείς βρήκαν νεκρό το βρέφος τους

POLITICO: Φόβος και παράνοια στο Κρεμλίνο μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ

5 φορές που ο Τραμπ «παραμέρισε» το Κογκρέσο για να πάρει τον έλεγχο – Από το Ιράν μέχρι τους δασμούς