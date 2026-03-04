Άγιος Δημήτριος: Απορριμματοφόρο πήρε φωτιά εν κινήσει – Σώος ο οδηγός (video)

Πανικός επικράτησε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον Άγιο Δημήτριο, όταν απορριμματοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν εν κινήσει.

Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Αγίου Δημητρίου, όταν ξαφνικά άρχισε να βγαίνει καπνός από την πίσω πλευρά του απορριμματοφόρου.

Επί τόπου, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα, που πρόλαβαν τα χειρότερα.

Ευτυχώς ο οδηγός είχε προλάβει να βγει προτού επεκταθούν οι φλόγες. Οι έρευνες της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη.

