Alpha: Νέος «εφιάλτης» για τον Σάββα στο σημερινό (4/3) «Το σόι σου»

Νέο «χτύπημα» κάνει τον Σάββα να «κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα» στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» (20.00). Και δεν έχει σχέση ούτε με τη Σάντρα, ούτε με τη Χαρά. Αλλά με τη Λυδία.

Αιτια για να χάσει την ηρεμία του ο Σάββας γίνεται ένας παλιός γνώριμος . Είναι ο Ραφαήλ, πρώην σχέση της Λυδίας, ο οποίος συνεργάζεται πλέον με την Χαρά στο στούντιο ηχογράφησης. Κι ενώ ο Σάββας μαθαίνει για τυχαία συνάντησή τους, τα μισόλογα της Λυδίας και οι περίεργες απουσίες της από το σπίτι, φουντώνουν τις υποψίες του πως κάτι πραγματικά άσχημο συμβαίνει. Κάτι, που μπορεί να… απειλεί τον γάμο τους.

Κι αυτήν τη φορά, ο Σάββας δε θα είναι εντελώς παράλογος: η Λυδία πράγματι κρύβει κάτι που δε θα του αρέσει καθόλου!

