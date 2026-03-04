Φωτεινή Πετρογιάννη: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της

Τα 41α γενέθλιά της γιόρτασε η Φωτεινή Πετρογιάννη η οποία δημοσίευσε, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα από αυτά, η δημοσιογράφος ποζάρει με τον γιο της, δηλώνοντας ευτυχισμένη και ευλογημένη. Τόσο που ανυπομονεί και για τα επόμενα γενέθλια, όπως λέει.

«Πόση ευτυχία και ευλογία… τόση που ανυπομονώ για τα 42» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες από τη μέρα των γενεθλίων της.

