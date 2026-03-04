search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
04.03.2026 09:19

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της

04.03.2026 09:19
petrogianni-new

Τα 41α γενέθλιά της γιόρτασε η Φωτεινή Πετρογιάννη η οποία δημοσίευσε, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα από αυτά, η δημοσιογράφος ποζάρει με τον γιο της, δηλώνοντας ευτυχισμένη και ευλογημένη. Τόσο που ανυπομονεί και για τα επόμενα γενέθλια, όπως λέει.

«Πόση ευτυχία και ευλογία… τόση που ανυπομονώ για τα 42» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες από τη μέρα των γενεθλίων της.

imk_12eikones
ADVERTORIAL

«12 Εικόνες Καθυπόταξης» του Λεχ Μαγιέφσκι στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (video)

cosmote_festival
ADVERTORIAL

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

