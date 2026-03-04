search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 09:58

Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στο κτίριο του Πανεπιστημίου, έπεσε από μεγάλο ύψος

04.03.2026 09:58
Untitled design

Τραγωδία σήμερα το πρωί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα καθώς ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, τα ακριβή ωστόσο αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων .

Διαβάστε επίσης

Λασίθι: Φρικτός θάνατος για 73χρονο στη Σητεία – Παγιδεύτηκε σε φρέζα

Θεσσαλονίκη: Τον πλάκωσε στο ξύλο μέσα στις τουαλέτες του σχολείου – Χειροπέδες στον δράστη, στο νοσοκομείο το θύμα

Τέμπη: Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η «μάχη» για τις εκταφές – Σήμερα η εισήγηση της Εισαγγελέως

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ANASFALEIA_ANASFALEIA
ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

aftokinito_gefira_0403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι γέφυρες έχουν κενά μεταξύ των τμημάτων του οδοστρώματος

ScarlettOHora
ADVERTORIAL

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στο Red Jasper | HerStory in Heels με τη Scarlett O’Hora

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: 53χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:29
euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ANASFALEIA_ANASFALEIA
ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

aftokinito_gefira_0403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι γέφυρες έχουν κενά μεταξύ των τμημάτων του οδοστρώματος

1 / 3